शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर नहीं बल्कि सुरेश रैना ने बताया रोहित के बाद इस खिलाड़ी को बनना चाहिए वनडे कप्तान

Suresh Raina Pick Team India Future ODI captain: टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके रोहित शर्मा क्या 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे? इसको लेकर सवाल बने हुए हैं. कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाद संन्यास ले सकते हैं. ऐसे में कई दिग्गजों ने वनडे टीम की कप्तानी को लेकर दावेदारों के नाम सुझाने शुरू कर दिए हैं. कुछ पूर्व क्रिकेटरों ने रोहित शर्मा के बाद शुभमन गिल को वनडे टीम के कप्तान का दावेदार बताया है, जबकि एक रिपोर्ट में दावा है कि बोर्ड रोहित के बाद श्रेयस अय्यर को वनडे टीम की कमान सौंपना चाहता है. इस बीच पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने वनडे कप्तानी के लिए एक अलग नाम चुना है.

सुरेश रैना ने हार्दिक पांड्या को वनडे कप्तानी का दावेदार माना है और उन्होंने कहा है कि उनमें कुछ महेंद्र सिंह धोनी के गुणे हैं. इसके अलावा उन्होंने हार्दिक की तुलना कपिल देव से भी की है. बता दें, पिछले साल जब रोहित और कोहली ने टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास लेने का फैसला किया था, तब वह कप्तानी की दौड़ में हार्दिक पांड्या सबसे आगे थे. हालांकि, चयनकर्ताओं ने हार्दिक की फिटनेस का हवाला देते हुए सूर्यकुमार यादव को कप्तान बना दिया.

सुरेश रैना ने शुभंकर मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर कहा,"शुभमन गिल किसी भी दिन. लेकिन मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या कप्तान के तौर पर सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट में कई चमत्कार करेंगे. शुभमन गिल भी वह खिलाड़ी हो सकते हैं. उम्मीद है कि उन्हें [हार्दिक] फिर से कप्तान बनना चाहिए. उनके पास कपिल पाजी जैसा अनुभव है, चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फील्डिंग."

सुरेश रैना ने आगे कहा,"और वह बहुत ही सकारात्मक इंसान हैं. जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है, वह खिलाड़ियों का कप्तान हैं. मुझे उनमें थोड़ी सी झलक माही भाई जैसी दिखती है, जिस तरह से वह मैदान पर बातचीत करते हैं और व्यवहार करते हैं, उनकी ऊर्जा, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है."

हार्दिक पांड्या ने 94 वनडे मैचों में 32.82 की औसत और 110.89 की स्ट्राइक रेट से 1904 रन बनाए हैं और गेंदबाजी में उन्होंने 5.60 की इकॉनमी रेट से 91 विकेट लिए हैं. इसके अलावा सुरेश रैना ने कहा कि रोहित और कोहली दोनों को 2027 का वनडे विश्व कप खेलना चाहिए. "रोहित और कोहली को 50 ओवरों का विश्व कप खेलना चाहिए क्योंकि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है. उनके पास काफी अनुभव है और आप जानते हैं कि रोहित घरेलू मैच खेलेंगे. वह अभ्यास भी कर रहे हैं. सब कुछ चयनकर्ताओं पर निर्भर करता है कि वे कौन सी टीम बनाते हैं."

