संजू सैमसन या शुभमन गिल नहीं सुरेश रैना ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए इन दो को चुना ओपनर

Suresh Raina Picks India's Openers For 2026 T20 World Cup: आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का 2026 संस्करण अगले साल फरवरी और मार्च में भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा. सबसे छोटे प्रारूप के मेगा-इवेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी. भारतीय टीम डिफेंडिंग चैंपियन है और उसने जून 2024 में वेस्ट इंडीज और यूएसए में खेले गए वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था. रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया था. भारतीय टीम अगले साल होने वाले इस मेगा टूर्नामेंट को जीतने की प्रवल दावेदार होगी. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारत तीसरी बार टी20 विश्व चैंपियन बनना चाहेगा.

अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप में अब अधिक समय बचा नहीं है और टीम इंडिया ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. अभिषेक शर्मा ओपनर के तौर पर एक नाम तय है. जबकि दूसरे स्थान के लिए संजू सैमसन और शुभमन गिल के बीच रेस देखने को मिल सकती है. वहीं जब टीम इंडिया के पूर्व मध्यक्रम के बल्लेबाज सुरेश रैना से इस मेगा इवेंट के लिए दो ओपनर चुनने के लिए कहा गया तो इस खिलाड़ी ने कहा कि यशस्वी जयसवाल, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, रुतुराज गायकवाड़ और केएल राहुल, इस भूमिका के लिए दावेदार हैं.

सुरेश रैना ने शुभंकर मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर कहा,"मुझे लगता है...मुझे लगता है यशस्वी एक है. वे प्रियांश आर्य की भी तलाश कर सकते हैं; अभिषेक शर्मा हैं और संजू सैमसन हैं. केएल राहुल भी हैं. उन्हें जहां भी मौका मिला, उन्होंने प्रदर्शन किया है. रुतुराज गायकवाड़ ने भी खूब रन बनाए हैं. लेकिन मैं अभिषेक शर्मा को प्राथमिकता दूंगा. शुभमन गिल भी बन सकते हैं कप्तान; आप कभी नहीं जानते."

रैना ने आगे कहा,"मुझे लगता है कि यशस्वी जयसवाल, प्रियांश आर्य और अभिषेक शर्मा - तीन लेफ्टी में से दो कोई हो सकते हैं. शुभमन गिल तीसरे नंबर पर हो सकते हैं." भारत की टी20 टीम में ऋषभ पंत की जगह के बारे में पूछे जाने पर रैना ने कहा,"वह इसके हकदार हैं. आखिरी गेम में उन्होंने गलती की (उन्हें वहां होना चाहिए. आखिरी गेम में उन्होंने शतक बनाया था." टी20 विश्व कप 2024 में पंत भारत की पहली पसंद के विकेटकीपर-बल्लेबाज थे, लेकिन आईपीएल 2025 में वह बुरी तरह आउट ऑफ फॉर्म थे.

