Baba Ramdev ने बताया कॉलेस्ट्रोल कम करने के लिए खा लें यह चीज, शरीर से निकल जाएगी गंदगी

Baba Remdev Tips: कॉलेस्ट्रोल एक तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे शरीर प्रोड्यूस करता है. शरीर को सही तरह से काम करने के लिए कॉलेस्ट्रोल (Cholesterol) की जरूरत भी होती है, लेकिन अगर कॉलेस्ट्रोल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो यह मुसीबत का सबब बन जाता है. हाई कॉलेस्ट्रोल रक्त धमनियों में जमने लगता है जिससे खून का प्रवाह कम होता है और दिल की बीमारियां हो सकती हैं. हाई कॉलेस्ट्रोल हार्ट अटैक की भी वजह बनता है. ऐसे में इस गंदे कॉलेस्ट्रोल (Bad Cholesterol) को शरीर से बाहर निकालना जरूरी है. बाबा रामदेव भी ऐसी ही कुछ चीजों का जिक्र कर रहे हैं जिनके सेवन से गंदा कॉलेस्ट्रोल कम होने लगता है.

मुंह के छाले की सबसे अच्छी दवा कौन सी है? Baba Ramdev ने कहा इस नुस्खे से कुछ घंटों में ही छाला हो जाएगा ठीक

बाबा रामदेव ने बताया कैसे कम होगा गंदा कॉलेस्ट्रोल

बाबा रामदेव का कहना है कि हाई कॉलेस्ट्रोल (High Cholesterol) या गंदे कॉलेस्ट्रोल की दवा खाने के बजाय घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है. बाबा रामदेव ने बताया कि सबसे ज्यादा जरूरी है आपका पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना. पानी शरीर से गंदे कॉलेस्ट्रोल को फिल्टर करके निकालने में मदद करता है. इसके अलावा घीये का जूस हाई कॉलेस्ट्रोल कम करने में असर दिखाता है.

लहसुन (Garlic) को भी बाबा रामदेव कॉलेस्ट्रोल कम करने के लिए महत्वपूर्ण बताते हैं और रोजाना सुबह खाली पेट लहसुन खाने की सलाह देते हैं. प्याज कूटकर उसमें एक चम्मच शहद मिलाकर भी खाया जा सकता है. बाबा रामदेव का कहना है ये उपाय गंदे कॉलेस्ट्रोल को शरीर से निचोड़कर बाहर कर देते हैं जिससे हाई कॉलेस्ट्रोल की समस्या कम हो जाती है.

लहसुन में एलिसिन होता है जोकि एक सल्फर कंपाउंड है और गंदे कॉलेस्ट्रोल को कम करने में मदद कर सकता है. ऐसे में कॉलेस्ट्रोल कम करने के लिए लहसुन को कच्चा खाने की सलाह दी जाती है. आप रोज सुबह खाली पेट एक लहसुन को कूटकर उसे कच्चा ही खा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.