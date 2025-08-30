विज्ञापन

Baba Ramdev ने बताया कॉलेस्ट्रोल कम करने के लिए खा लें यह चीज, शरीर से निकल जाएगी गंदगी

High Cholesterol Home Remedies: गंदा कॉलेस्ट्रोल कई तरह की बीमारियों की संभावना बढ़ा देता है. ऐसे में बाबा रामदेव ने बताया कि किन चीजों को खाने-पीने पर इस हाई कॉलेस्ट्रोल की दिक्कत से छुटकारा मिलता है. 

Bad Cholesterol Remedies: बाबा रामदेव ने बताया किस तरह कॉलेस्ट्रोल कम किया जा सकता है. 

Baba Remdev Tips: कॉलेस्ट्रोल एक तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे शरीर प्रोड्यूस करता है. शरीर को सही तरह से काम करने के लिए कॉलेस्ट्रोल (Cholesterol) की जरूरत भी होती है, लेकिन अगर कॉलेस्ट्रोल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो यह मुसीबत का सबब बन जाता है. हाई कॉलेस्ट्रोल रक्त धमनियों में जमने लगता है जिससे खून का प्रवाह कम होता है और दिल की बीमारियां हो सकती हैं. हाई कॉलेस्ट्रोल हार्ट अटैक की भी वजह बनता है. ऐसे में इस गंदे कॉलेस्ट्रोल (Bad Cholesterol) को शरीर से बाहर निकालना जरूरी है. बाबा रामदेव भी ऐसी ही कुछ चीजों का जिक्र कर रहे हैं जिनके सेवन से गंदा कॉलेस्ट्रोल कम होने लगता है. 

बाबा रामदेव ने बताया कैसे कम होगा गंदा कॉलेस्ट्रोल 

बाबा रामदेव का कहना है कि हाई कॉलेस्ट्रोल (High Cholesterol) या गंदे कॉलेस्ट्रोल की दवा खाने के बजाय घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है. बाबा रामदेव ने बताया कि सबसे ज्यादा जरूरी है आपका पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना. पानी शरीर से गंदे कॉलेस्ट्रोल को फिल्टर करके निकालने में मदद करता है. इसके अलावा घीये का जूस हाई कॉलेस्ट्रोल कम करने में असर दिखाता है. 

लहसुन (Garlic) को भी बाबा रामदेव कॉलेस्ट्रोल कम करने के लिए महत्वपूर्ण बताते हैं और रोजाना सुबह खाली पेट लहसुन खाने की सलाह देते हैं. प्याज कूटकर उसमें एक चम्मच शहद मिलाकर भी खाया जा सकता है. बाबा रामदेव का कहना है ये उपाय गंदे कॉलेस्ट्रोल को शरीर से निचोड़कर बाहर कर देते हैं जिससे हाई कॉलेस्ट्रोल की समस्या कम हो जाती है. 

लहसुन क्यों है कॉलेस्ट्रोल में फायदेमंद 

लहसुन में एलिसिन होता है जोकि एक सल्फर कंपाउंड है और गंदे कॉलेस्ट्रोल को कम करने में मदद कर सकता है. ऐसे में कॉलेस्ट्रोल कम करने के लिए लहसुन को कच्चा खाने की सलाह दी जाती है. आप रोज सुबह खाली पेट एक लहसुन को कूटकर उसे कच्चा ही खा सकते हैं. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

