अमेरिका या चीन? भारत के लिए कौन फायदेमंद, किसके साथ कैसे रिश्ते रखें, पूर्व वित्त सचिव से समझिए

पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार-बार इस दावे पर निशाना साधा है कि भारत रियायती दरों पर रूसी तेल से भारी मुनाफा कमा रहा है. उन्होंने इस आरोप को "आर्थिक वास्तविकता नहीं, बल्कि राजनीतिक नाटक" बताया है. एनडीटीवी से बात करते हुए, गर्ग ने कहा कि सीएलएसए की एक नई रिपोर्ट ने पहले ही "अप्रत्याशित लाभ" की कहानी को खारिज कर दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि रूसी कच्चे तेल से भारत की वास्तविक बचत सालाना 25 अरब डॉलर नहीं, बल्कि 2.5 अरब डॉलर के करीब है.

गर्ग ने कहा, "आप कोई भी संख्या बता सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ट्रंप इसे भारत को दंडित करने के लिए तलवार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं."

'अमेरिका का हौसला बढ़ेगा'

गर्ग के अनुसार, शिपिंग, बीमा और ब्लेंडिंग लागत को शामिल करने के बाद, भारत को रूसी बैरल पर मिलने वाली वास्तविक प्रभावी छूट अब केवल 3-4 डॉलर प्रति बैरल है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "अगर ट्रंप इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वे कोई भी आंकड़ा चुन सकते हैं. वास्तविकता यह है कि भारत वैश्विक मूल्य-सीमा के दायरे में रहते हुए रूसी तेल खरीद रहा है. इसमें किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन नहीं है." गर्ग ने यह भी चेतावनी दी कि रूस से कच्चे तेल की खरीद से पीछे हटना उल्टा पड़ेगा, "कच्चे तेल की लागत में कोई भी कमी भारत के लिए फायदेमंद है. इससे पीछे हटने से केवल अमेरिका का हौसला बढ़ेगा, भारत का इसमें हित नहीं है."

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि भारत पर उच्च टैरिफ "न केवल भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद के कारण" हैं, बल्कि चल रही व्यापार समझौते की वार्ता की लंबी अवधि के कारण भी हैं.

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता क्यों नहीं हुआ

अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों में तनाव के सवाल पर, गर्ग ने कहा कि ट्रंप के 50% तक के एकतरफा टैरिफ लगाए जाने के बाद, नई दिल्ली पहले ही वार्ता से "प्रभावी रूप से पीछे हट" चुका है. कोई भी उस टैरिफ स्तर पर व्यापार नहीं कर सकता, लेकिन भारत को कभी भी औपचारिक रूप से दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए - हमें हमेशा उम्मीद करनी चाहिए कि किसी समय विवेक की जीत होगी. साथ ही, गर्ग ने भारत से अपने "कठोर" वार्ता रुख पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया - विशेष रूप से कृषि और उपभोक्ता वस्तुओं के मामले में. उन्होंने कहा, "हम जीएम तेलों या डेयरी जैसे मामलों में बहुत लचीले नहीं रहे हैं. इन आयातों से किसानों के हितों को वास्तव में कोई नुकसान नहीं होता है. यह उपभोक्ता वरीयता का मामला है - और यह विकल्प के साथ आना चाहिए, प्रतिबंधों के साथ नहीं."

भारत ने ज़ोर देकर कहा है कि वह अमेरिकी दबाव का डटकर सामना करने के लिए तैयार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के हितों से "कभी समझौता" न करने का वादा किया है.

'भारत को चीन पर दोबारा सोचना होगा'

तियानजिन में प्रधानमंत्री मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक पर गर्ग ने कहा कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चीनी निवेश को रोकने का भारत का दीर्घकालिक दृष्टिकोण उल्टा पड़ गया है. हम चीन से सेमीकंडक्टर, सोलर सेल और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियां आयात किए बिना नहीं रह सकते. भारत में चीनी निवेश की अनुमति देने से वास्तव में लंबे समय में निर्भरता कम हो सकती है. हमारी वर्तमान नीति ने हमें नुकसान पहुंचाया है.

'बहिष्कार की मांगें बेतुकी हैं'

ट्रंप के टैरिफ के जवाब में अमेरिकी वस्तुओं के बहिष्कार की बढ़ती मांगों पर, गर्ग ने स्पष्ट रूप से कहा, "यह बेतुकी है. अमेरिका भारतीय उपभोग और सेवाओं में गहराई से समाया हुआ है. बहिष्कार न तो संभव है और न ही वांछनीय."