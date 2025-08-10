रूट-यशस्वी नहीं, माइकल वॉन ने इस खिलाड़ी को चुना IND vs ENG टेस्ट सीरीज का 'बेस्ट बैटर'

Michael Vaughan on Best Bowler of IND vs ENG Test Series: ओवल में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद, इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी का रोमांचक मुकाबला 2-2 से ड्रॉ कराने के बाद टीम इंडिया जश्न में डूब गई. पांच मैचों की बेहद उतार-चढ़ाव भरी टेस्ट सीरीज में, आखिरी मैच में भारत की जीत सिर्फ एक नतीजा नहीं थी, बल्कि शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया के नए युग का आगाज हुआ. ओवल टेस्ट के आखिरी दिन रोमांच से भरे मुकाबले में टीम इंडिया ने मोहम्मद सिराज के जादुई पांच विकेट की बदौलत 6 रन से करीबी मुकाबले को जीतकर सीरीज ड्रा करने में सफल रही. इस बीच सीरीज तो खत्म हो चुकी है लेकिन उसकी खुमारी अभी भी विश्व क्रिकेट के दिग्गजों के बीच चर्च बनी हुई है. हाल ही में माइकल वॉन (Michael Vaughan on IND vs ENG Test Series) से भी इस सीरीज को लेकर सवाल किया गया जिसके जवाब ने फैंस के बीच हलचल मचा दी.

भारत और इंग्लैंड के बीच हाल ही में समाप्त हुई टेस्ट सीरीज में कई दिग्गज बल्लेबाज़ों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन की नजर में सीरीज का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज़ कोई और नहीं बल्कि शुभमन गिल रहे. गिल ने मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य, तकनीक और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया. उन्होंने इंग्लिश गेंदबाज़ों के खिलाफ आत्मविश्वास के साथ रन बनाए और कई अहम मौकों पर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

🤔 Who had the better series?

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Rate Jofra Archer's return

🇮🇳 Did India deserve the draw?



Bumble and Michael Vaughan's England v India verdicts are in ⬇️ pic.twitter.com/PejBwStCoq — Stick to Cricket (@StickToCricket) August 7, 2025

भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में गिल का पहला टेस्ट मैच मेहमान टीम के हाथों इंग्लैंड में समाप्त हुआ, जिससे पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर रही. इसके साथ ही वो सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी रहे. उन्होंने 10 पारियों में 75.40 की औसत से 754 रन बनाए, जिसमें चार शतक शामिल थे और उन्हें भारत का प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया.