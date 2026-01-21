विज्ञापन
अभिषेक शर्मा या जसप्रीत बुमराह नहीं, आकाश चोपड़ा ने बताया इस स्टार के बिना अधूरी है टीम इंडिया

Aakash Chopra on Hardik Pandya: पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने हार्दिक पंड्या की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि इस ऑलराउंडर के बिना भारतीय टीम अधूरी है.

आकाश चोपड़ा ने जिओस्टार के एक कार्यक्रम में कहा कि भारतीय टीम में हार्दिक का कोई सानी नहीं है. उन्होंने कहा,"हार्दिक पंड्या के बिना भारतीय टीम अधूरी है. पूरी दुनिया में हार्दिक जैसा कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं है. बल्ले और गेंद से वह जो कर दिखाते हैं, वैसा भारत में कोई और नहीं कर सकता." चोपड़ा ने कहा,"भारत भले ही प्लेइंग इलेवन में वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप यादव जैसे स्पिनर को शामिल करना चाहें, लेकिन फिर भी आपको नंबर आठ पर एक बल्लेबाज की भी जरूरत होगी. आप सब कुछ हासिल नहीं कर सकते. आप 12 खिलाड़ी मैदान पर नहीं उतार सकते."

आकाश ने कहा,"केवल हार्दिक ही ऐसा कर सकते हैं. वह नई गेंद से गेंदबाजी करके प्रभाव डाल सकते हैं और डेथ ओवरों में भी शानदार गेंदबाजी करते हैं. उन्होंने 2024 टी20 विश्व कप का आखिरी ओवर भी फेंका था जिसे भारत ने जीता था. इस तरह के कारनामे सिर्फ हार्दिक ही कर सकते हैं. उनके जैसा दूसरा कोई नहीं मिलेगा."

चोपड़ा ने कहा कि चोट और खराब फॉर्म की चिंताओं के बीच भारत के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज महत्वपूर्ण होगी ताकि टीम संयोजन को सही स्वरूप दिया जा सके. उन्होंने कहा,"न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की यह टी20 श्रृंखला सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. न्यूजीलैंड भी पूरी तैयारी के साथ आया है. वनडे सीरीज में उन्होंने कुछ खिलाड़ियों को विश्राम दिया था, लेकिन यहां उनकी टी20 विश्व कप के लिए चुनी गई टीम खेल रही है."

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (पहले तीन टी20 के लिए), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई.

