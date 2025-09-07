विज्ञापन
Asia Cup 2025: गौतम गंभीर ने प्लेइंग XI को लेकर दिया बड़ा संकेत, सैमसन- जितेश में से इस खिलाड़ी को मिलेगा मौका

India Playing XI in Asia Cup 2025: एशिया कप में भारत की प्लेइंग इलेवन क्या होगी इसको लेकर अब बड़ी बात सामने आई है.

  • एशिया कप में भारत अपना पहला मैच दस सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगा.
  • कोच गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को टीम में शामिल करने का भरोसा जताया है.
  • जितेश ने आईपीएल में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है जिसमें उन्होंने तेज बल्लेबाजी के साथ महत्वपूर्ण रन बनाए हैं.
Indian XI for Asia Cup:  एशिया कप में भारतीय टीम अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलने वाली है. भारत के पहले मैच से पहले भारतीय इलेवन को लेकर चर्चा हो रही है. खासकर संजू सैमसन और जितेश शर्मा को लेकर बहस हो रही है कि आखिर इलेवन में दोनों विकेटकीपरों में से किसे मौका मिलेगा. अब इसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. ईएसपीएनक्रिकइन्फो के रिपोर्ट के अनुसार, सैमसन शुरुआत में नेट्स में बल्लेबाजी करने से पहले थ्रो-डाउन में शामिल थे तो वहीं, कोच गौतम गंभीर लगातार जितेश शर्मा के साथ बल्लेबाजी को लेकर बात करते हुए नजर आए हैं. ऐसे में यह संकेत मिल रहे हैं कि इलेवन में जितेश शर्मा को मौका मिल सकता है. 

केरल क्रिकेट लीग में सैमसन की शानदार बल्लेबाजी के बावजूद, जितेश भारत के पहले पसंद के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं और इलेवन में उनको मौका मिलना तय माना जा रहा है. रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जितेश शर्मा पर भरोसा जताया है और इलेवन में उनको जगह मिल सकती है. 

जितेश शर्मा का आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस

जितेश शर्मा ने आईपीएल 2025 में 11 पारियों में, उन्होंने 37.28 की औसत और 176.35 की स्ट्राइक रेट से 261 रन बनाए. उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ आई, जिसने आरसीबी को टॉप दो टीमों में शामिल होने में मदद की.  जितेश ने 33 गेंदों पर नाबाद 85 रन बनाए जिससे आरसीबी ने 18.4 ओवर में 228 रनों के लक्ष्य को हासिल करने में सफलता हासिल की थी.  जितेश ने भारत के लिए आखिरी बार जनवरी 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था. उन्होंने सात टी20 मैचों में 100 रन बनाए  हैं. 

दूसरी तरफ, सैमसन भी शानदार फॉर्म में नजर आए हैं, सैमसन ने केरल क्रिकेट लीग में 5 पारियों में 73.60 की औसत और 186.80 के स्ट्राइक रेट से 368 रन बनाए. 30 साल के इस खिलाड़ी ने पिछले साल तीन टी20 इंटरनेशनल शतक बनाए थे और ओपनर बल्लेबाज़ के रूप में अबतक 37.90 की औसत से 417 रन बना चुके हैं. 

अब सवाल उठता है कि क्या सैमसन को मौका मिलेगा

शुभमन गिल के टीम में आने से ओपनर के लिए कोई जगह नहीं है. एशिया कप में ओपनर की भूमिका अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल निभा सकते हैं. ऐसे में अब जगह बचती है तो नीचले क्रम पर, ऐसे में जितेश शर्मा नीचे के क्रम में भारत के लिए उपयोगी बल्लेबाज रहे हैं. यही कारण है कि अभ्यास सत्र के दौरान जितेश शर्मा लगातार बल्लेबाजी का अभ्यास करते हुए नजर आएं हैं. 

सुनील गावस्कर की पसंद संजू सैमसन

दूसरी ओर भारत के महान दिग्गज सुनील गावस्कर ने संजू सैमसन को इलेवन में शामिल करने की वकालत की है. गावस्कर का मानना है कि विकेटकीपर बल्लेबाज को आगामी टूर्नामेंट में नंबर तीन पर बल्लेबाजी कर लिए उतारना चाहिए या नंबर छह पर मौका दिया जाना चाहिए. 

Sanju Viswanath Samson, Jitesh Mohan Sharma, Asia Cup 2025, Cricket
