नहीं सुधर रहे मोहम्मद यूसुफ, पहले सूर्यकुमार यादव को बोला 'सुअर', अब ट्रॉफी पर उगला जहर

Mohammad Yousuf Big Statement: पाकिस्तानी पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने एशियाई क्रिकेट परिषद और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी का समर्थन किया है.

नहीं सुधर रहे मोहम्मद यूसुफ, पहले सूर्यकुमार यादव को बोला 'सुअर', अब ट्रॉफी पर उगला जहर
  • पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने मोहसिन नकवी के विवादित फैसले का समर्थन किया है
  • यूसुफ ने कहा कि भारत को उस समय ट्रॉफी लेनी चाहिए थी क्योंकि एसीसी प्रमुख वहीं मौजूद थे
  • यूसुफ ने क्रिकेट को फिल्मी दुनिया से अलग बताते हुए कहा कि यहां खेल में रीटेक नहीं होता है
Mohammad Yousuf Big Statement: एशिया कप के 17वें सीजन का समापन हो चुका है. हालांकि, ट्रॉफी को लेकर विवाद अब भी जारी है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने जारी विवाद पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने एशियाई क्रिकेट परिषद और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी का समर्थन किया है. समा टीवी के साथ हुई बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, 'चेयरमैन सर (मोहसिन नकवी) जो कर रहे हैं, वह बिल्कुल सही कर रहे हैं. उन्होंने बिल्कुल सही रुख अपनाया है. भारत को उसी दौरान ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी. एसीसी और आईसीसी के नियमों के मुताबिक वह एसीसी प्रमुख के तौर पर वहां खड़े थे और ट्रॉफी उन्हीं के हाथों सौंपी जानी चाहिए थी.'

51 वर्षीय  मोहम्मद यूसुफ यही नहीं रुके. उन्होंने आगे कहा, 'आपने उस वक्त तो ट्रॉफी नहीं ली, अब इतनी जल्दी क्या है? अगर आपको ट्रॉफी लेनी थी, तो आपको उनके दफ्तर जाकर ले लेनी चाहिए थी. मगर आप उस दौरान तो फिल्में बनाने में लगे हुए थे.'

यूसुफ ने कहा, 'मैंने उस दिन भी कहा था. ये फिल्मी दुनिया से नहीं निकलेंगे. यह खेल है, क्रिकेट है. यहां फिल्में नहीं चलेंगी. फिल्मों में रीटेक वगैरह होते हैं. आप यहां वास्तविक खेल में हैं और अब आपको ट्रॉफी चाहिए.'

आपको बता दें कि पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने पहली बार ऐसी अनर्गल बातें नहीं की हैं. वह पहले भी भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं. 

एशिया कप का एक मुकाबला 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला गया था. जहां टीम इंडिया ने विपक्षी टीम को मात देने के बाद उनसे हाथ नहीं मिलाई थी. जिसके बाद यूसुफ ने सूर्यकुमार को 'सुअर' कहा था. 

