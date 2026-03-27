'O MY GOD Rohit', जब रोहित शर्मा को सामने देखकर भी नहीं पहचान पाई नीता अंबानी, रिएक्शन हुआ वायरल

Nita Ambani on Rohit Sharma Fitness Transformation: मुंबई इंडियंस (MI) टीम की मालकिन नीता अंबानी ने फ्रेंचाइजी के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ एक दिल छू लेने वाली बातचीत की, जिसमें उन्होंने पिछले कुछ महीनों में रोहित के फिटनेस में आए बदलाव की जमकर तारीफ की. नीता रविवार को होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अपने पहले मैच से पहले टीम से मिलने आई थीं. यह मैच तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ खेला जाना है. MI के ऑफिशियल X हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में नीता को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "हे भगवान, रोहित, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई! तुम तो बिल्कुल एक युवा लड़के जैसे लग रहे हो."

Mrs. Nita Ambani met the squad during training ahead of the start of TATA IPL 2026! 💙 pic.twitter.com/r2Gy9NaDOc — Mumbai Indians (@mipaltan) March 27, 2026

पिछले कुछ महीनों में रोहित ने अपनी सेहत पर काफी काम किया है और अब वे पहले से कहीं ज़्यादा फिट और दुबले-पतले नज़र आ रहे हैं.

इसके जवाब में रोहित अपनी मुस्कान रोक नहीं पाए और बस मुस्कुरा दिए.

पिछले साल मई में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद, रोहित ने अपनी शारीरिक फिटनेस पर बहुत मेहनत की, ताकि 2027 ICC क्रिकेट विश्व कप जीतने का उनका सपना ज़िंदा रह सके. अहमदाबाद में 2023 के फाइनल में दिल तोड़ने वाली हार के बाद ट्रॉफी से बस कुछ ही कदम दूर रह जाने वाले 'हिटमैन' (रोहित), जो अगले महीने 39 साल के हो जाएंगे, अब आखिरकार उस बहुप्रतीक्षित ट्रॉफी को जीतने और 2027 विश्व कप (जो दक्षिण अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा) के बाद शानदार तरीके से अपने करियर को अलविदा कहने का लक्ष्य रखेंगे.

पिछले साल, रोहित ने 14 ODI मैचों में 50.00 की औसत और 100 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से कुल 650 रन बनाए थे, जिसमें दो शतक और चार अर्धशतक शामिल थे. ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था; उन्होंने फाइनल में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 76 रनों की मैच-जिताऊ पारी खेली थी. इसके कुछ महीनों बाद जब वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI में वापसी करने उतरे, तो उनका शरीर पहले से कहीं ज़्यादा दुबला और फिट नज़र आया. इस सीरीज़ के तीन मैचों में कुल 202 रन बनाकर उन्हें 'प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़' का खिताब मिला. इन रनों में एक शतक, एक अर्धशतक और सिडनी में खेली गई 121* रनों की एक नाबाद पारी शामिल थी.

IPL के दौरान उनकी नज़र रनों का अंबार लगाने पर होगी कुछ ऐसा जो रोहित पिछले कई सालों से नहीं कर पाए हैं. लीग में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रोहित ने 272 मैचों में 7,046 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और 47 अर्धशतक शामिल हैं. उनका स्ट्राइक रेट 132.09 रहा है. लेकिन, हाल के सालों में वे एक 'मार्की प्लेयर' (मुख्य खिलाड़ी) के तौर पर अपनी पहचान के मुताबिक प्रदर्शन करने में नाकाम रहे हैं.

रोहित ने आखिरी बार 450 से ज़्यादा रन एक ही सीज़न में 2016 में बनाए थे. उस सीज़न में उन्होंने 14 पारियों में 489 रन बनाए थे, जिसमें पाँच अर्धशतक शामिल थे. उनका सबसे बेहतरीन सीज़न 2013 में आया था, जब उन्होंने 19 पारियों में 538 रन बनाए थे, जिसमें चार अर्धशतक शामिल थे. यह अब तक उनका एकमात्र ऐसा सीज़न रहा है जिसमें उन्होंने 500 या उससे ज़्यादा रन बनाए हैं.

2016 के बाद से, रोहित ने सिर्फ़ तीन ऐसे सीज़न खेले हैं जिनमें उन्होंने 400 या उससे ज़्यादा रन बनाए हैं. पिछले नौ सीज़न में, उन्होंने 129 पारियों में 26.00 की औसत से 3,172 रन बनाए हैं, जिसमें सिर्फ़ एक शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं. पिछले सीज़न में, उन्होंने 15 पारियों में 29.86 की औसत और 149.29 के स्ट्राइक रेट से 418 रन बनाए थे. इसमें चार अर्धशतक शामिल थे और उनका सबसे बड़ा स्कोर 81 रन था.