वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ सोमवार को खत्म हुए पहले टेस्ट के चौथे दिन जगी उम्मीदों के उलट करोड़ों भारतीयों को निराश होना पड़ा, जब मैच ड्रॉ में तब्दील हो गया. मैच को लेकर पिच, ऋषभ पंत की बैटिंग, बुमराह की पहली बारी में बॉलिंग सहित मुकाबले में रहे कई बड़े और अहम पलों को लेकर फैंस के बीच चर्चा चल रही है. मैच के पांचवें दिन भारतीय बॉलरों की जोरदार कोशिश के बीच कप्तान शुभमन गिल ने साथियों खिलाड़ियों को अपनी ओर से खास अंदाज में प्रेरित करने की कोशिश की. कुल मिलाकर आखिरी दिन कई ऐसे पल रहे, जो कुछ वीडियो के जरिए वायरल हो गए, तो कुछ पल वीडियो से अलग भी रहे, जिनको लेकर फैंस के बीच खासी चर्चा होत रही. चलिए आप आखिरी दिन के शीर्ष 5 पलों के बारे में जान लीजिए:

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मैच के आखिरी और पांचवें दिन के शीर्ष 5 पल

1. कप्तान गिल के डांस वीडियो हुआ वायरल

जब मैच में भारतीय बॉलर विकेटों के लिए तरस गए थे, तो ऐसे में कप्तान शुभमन गिल ने अपने ही खास अंदाज से सभी खिलाड़ियों के भीतर ऊर्जा बनाए रखने की कोशिश की. और गिल ने यह भी बताया कि वह उन्हें बैटिंग ही नहीं, बल्कि डांस भी आता है. गिल डांस के कुछ स्टेप दिखाए, तो उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

2. 'बच्चों की चोरी पकड़ी गई'

न्यूजीलैंड के बच्चे भी क्रिकेट के दीवानेपन में भारतीयों से कम नहीं हैं. आखिरी दिन का खेल देखने कुछ बच्चे स्कूल बंक करके मैच देखने पहुंचे, तो कैमरे पर उनकी पोल खुल गई. और इसके बाद दो नजारा देखने लायक था. जैसे ही इन्हें अपने विजुअल कैमरे पर दिखाई दिए, तो इन्होंने तेजी से हाथों से चेहरे को छिपा लिया, तो कुछ अपनी जगह से उठकर चले गए. जाहिर है कि घर पर जाकर मम्मी-पापा को अब जवाब देना होगा. बहरहाल, बाद में कैमरे पर पकड़े गए बच्चे ने कहा, 'मेरे पिता ने मुझे वीडियो भेजा और कहा है कि उन्हें मुझ पर गर्व है.'

ऋषभ पंत का रिव्य, साथियों की मस्ती

मैच के पांचवें दिन पारी 56वें ओवर में ऋषभ पंत ने विकेट के पीछे अपने बाईं ओर डाइव लगाकर डेवोन कॉनवे का कैच लपका. वॉशिंगटन सुंदर ने ओवर की पांचवीं गेंद पर कॉनवे को आउट किया. कॉनवे सुंदर की गेंद को डिफेंड करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर उनके पैड से जा लगी. इसके बाद पंत ने तेजी से अपने बाईं ओर डाइव लगाई और कैच लपक लिया. कॉनवे 65 रन बनाकर आउट हुए उन्होंने और रचिन रवींद्र ने तीसरे विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी की थी. बहरहाल, ऋषभ पंत ने रिव्यू लिया और जब यह सफल हुआ, तो साथियों की खुशी देखने लायक थी. दरअसल अंशुल कांबोज के खिलाफ पंत स्टंप के ऊपर कीपिंग कर करे थे. हैरानी का बात यह रही पंत को तो टॉम ब्लंडेल के पकड़े गए कैच को लेकर तो पूरी तरह भरोसा नहीं हुआ, लेकिन शुभमन गिलन ने तुरंत रिव्यू लिया. अंपायर ने जब ब्लंडेल को आउट दिया, तो साथियों की मस्ती देखने लायक थी.

4. केएल राहुल का कैच भी रहा दिन का आकर्षण

पेसर प्रसिद्ध कृष्णा ने 60वें ओवर की आखिरी गेंद पर रचिन रवींद्र को आउट किया. रचिन ने गेंद से दूर खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई. गेंद गली में दाईं ओर गई, जहां केएल राहुल ने अपने दाईं ओर छलांग लगाकर कैच लपक लिया. रचिन 129 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने अपनी पारी में चार चौके लगाए. राहुल के इस कैच ने भारत को एक अहम विकेट दिलाया.

5. 'अंकल को आंटी सोने नहीं देती'

वहीं, सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है. जहां सभी फैंस बहुत ही उत्सुकता से मैच देख रहे थे, ऐसे में कैमरे ने बाउंड्री पर एक दर्शक को घोड़े बेचकर खर्राटे लेते हुए पकड़ा. यह वीडियो वायरल हुआ, तो फैंस ने बहुत ही मजेदार कमेंट किए