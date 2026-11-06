इंडिया के खिलाफ आखिरी मैच से पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका, 3 पेसर हुए बाहर

भारत A और न्यूजीलैंड A के बीच शनिवार से लिंकन यूनिवर्सिटी के बर्ट सटक्लिफ ओवल में तीसरा और अंतिम रेड-बॉल मुकाबला खेला जाएगा. इससे पहले मेजबान न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उसके तीन प्रमुख तेज गेंदबाज साइमन कीन, बेन लिस्टर और फ्रेजर शीट चोट के कारण मुकाबले से बाहर हो गए हैं.

न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) के अनुसार, साइमन कीन के बाएं हैमस्ट्रिंग में ग्रेड-2 टियर आया है, जबकि फ्रेजर शीट पहले दो मैचों के दौरान बाएं हिस्से में चोट का शिकार हो गए. वहीं बेन लिस्टर भी दाएं हिस्से की चोट से पूरी तरह फिट नहीं हो सके और तीसरे मुकाबले के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे. तीनों खिलाड़ियों के तीन से चार सप्ताह में घरेलू क्रिकेट में वापसी की उम्मीद है.

चोटों के बाद सेंट्रल स्टैग्स के तेज गेंदबाज ब्रेट रैंडेल और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के जाक गिब्सन को टीम में बनाए रखा गया है. इसके अलावा ओटागो वोल्ट्स के सीमर डैनरू फर्न्स को भी स्क्वॉड में शामिल किया गया है. हेनरी निकोल्स के मुख्य वनडे टीम में जाने के बाद टिम रॉबिन्सन भी A टीम के साथ बने रहेंगे.

टीम प्रबंधन ने जताई निराशा

पूर्व ब्लैक कैप्स खिलाड़ी और टीम प्रबंधन से जुड़े गेविन लार्सन ने चोटिल खिलाड़ियों के लिए निराशा जताई. उन्होंने कहा कि साइमन कीन और फ्रेजर शीट ने मजबूत भारतीय बल्लेबाजी क्रम के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की थी. वहीं बेन लिस्टर ने फिट होने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें और समय की जरूरत है.

A सीरीज से खिलाड़ियों को मिला अहम अनुभव

गेविन लार्सन के मुताबिक भारत A जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेलना न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के लिए सीखने का बेहतरीन मौका रहा है. उन्होंने कहा कि इस सीरीज में कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और A कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

भारत A में दिख सकते हैं बड़े नाम

रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत A तीसरे मुकाबले में टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रहे जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खिलाड़ियों को मैच अभ्यास का मौका दे सकता है. ऐसे में मुकाबला और भी दिलचस्प होने की उम्मीद है.

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