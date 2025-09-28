दो बार की टी20 चैंपियन को नेपाल ने धो डाला, हीरो बना ये 23 वर्षीय युवा खिलाड़ी

Nepal Beat West Indies: एक तरफ एशिया कप का रोमांच क्रिकेट प्रेमियों के सिर पर छाया हुआ है. वहीं दूसरी तरफ नेपाल की टीम वेस्टइंडीज के सामने चुनौती पेश कर रही है. तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला 27 सितंबर 2025 को शारजाह में खेला गया. जहां नेपाल की टीम ने 19 रनों से सनसनीखेज जीत हासिल की. मैच के हीरो खुद कैप्टन रोहित पौडेल रहे. जिन्होंने तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंद में 108.57 की स्ट्राइक रेट से 38 रन की सर्वाधिक पारी खेली. इसके अलावा गेंदबाजी में 20 रन खर्च करते हुए एक विकेट भी चटकाए. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

148/8 रन बनाने में कामयाब हुई थी नेपाल

शारजाह में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल की टीम 20 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 148 रन बनाने में कामयाब हुई थी. तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रोहित पौडेल (38) सर्वोच्च स्कोरर रहे. उनके अलावा चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुशल मल्ला ने 21 गेंदों में 30 रनों का योगदान दिया. इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा गुलसन झा (22) और दीपेन्द्र सिंह ऐरी (17) ने भी डबल डिजिट के आंकड़े को छुआ. बाकी के अन्य बल्लेबाज सिंगल डिजिट में ही आउट हुए.

जेसन होल्डर ने चटकाए चार विकेट

वेस्टइंडीज की तरफ से पहले टी20 मुकाबले में सबसे सफल गेंदबाज अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर रहे. जिन्होंने चार ओवरों के स्पेल में महज 20 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक चार सफलता प्राप्त की. उनके अलावा नवीन बिदाईसी ने तीन, जबकि अकील हुसैन ने एक विकेट चटकाए.

129 रनों तक ही पहुंच पाई वेस्टइंडीज

नेपाल की तरफ से जीत के लिए मिले 149 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 129 रन तक ही पहुंच पाई. छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए नवीन बिदाईसी ने 25 गेंद में 22 रन की सर्वाधिक पारी खेली. उनके अलावा अमीर जंगू और फेबियन एलन ने क्रमशः 19-19 रनों का योगदान दिया. हालांकि, इसके बावजूद कैरेबियन टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई और उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा.

कुशल भुर्तेल ने ली सर्वाधिक दो सफलता

नेपाल की तरफ से पहले टी20 मुकाबले में सबसे सफल गेंदबाज कुशल भुर्तेल रहे. जिन्होंने चार ओवरों के स्पेल में महज 17 रन खर्च करते हुए दो विकेट चटकाए. उनके अलावा दीपेन्द्र सिंह ऐरी, करण के.सी, नंदन यादव, ललित राजबंशी और कैप्टन रोहित पौडेल ने क्रमशः एक-एक सफलता प्राप्त की.

