विज्ञापन
विशेष लिंक

Ind vs Pak Final: 'मुझे उन्हें लेकर बस यही डर', कपिल देव ने मेगा मुकाबले को लेकर बुमराह को दी यह अहम सलाह

Asia Cup 2025: जसप्रीत बुमराह को शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ खेले गए प्रासंगिक मुकाबले में आराम दिया गया था. अब फाइनल में उन पर करोड़ों फैंस की नजर है, तो कपिल ने भी उनके लिए बहुत ही अहम बात कही है

Read Time: 3 mins
Share
Ind vs Pak Final: 'मुझे उन्हें लेकर बस यही डर', कपिल देव ने मेगा मुकाबले को लेकर बुमराह को दी यह अहम सलाह
Asia Cup 2025 Final: फाइनल मुकाबले में सभी की नजरें बुमराह पर रहेंगी
  • पूर्व कप्तान कपिल देव ने जसप्रीत बुमराह को अनुशासन बनाए रखने और सही समय पर गेंदबाजी करने की सलाह दी है
  • कपिल देव ने कहा कि बुमराह की बहुत अधिक प्रतिभा कभी-कभी उनके खिलाफ भी काम कर सकती है
  • बुमराह के पास आउटस्विंग, इनस्विंग और तीखी यॉर्कर जैसे कई प्रभावी गेंदबाजी हथियार मौजूद हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Kapil Dev on Pakistan: चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ रविवार को खेले जाने वाले एशिया कप मेगा फाइनल (Ind vs Pak Final) से पहले ऐसा माहौल हो चला है कि मानो मैदान पर कोई युद्ध होने जा रहा हो. और अगर ऐसा है भी, तो इसकी अपनी वजह हैं. इस बड़ी लड़ाई से पहले पूर्व दिग्गज टीम इंडिया को अहम सलाह दे  रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं. और इसी कड़ी में NDVT पर  स्पेशल शो में पूर्व कप्तान कपिल देव ने पिछले मैच में रेस्ट पर रहे जसप्रीत बुमराह (Kapil Dev on Bumrah) को बहुत ही अहम सलाह दी है. 

Ind vs Pak Final: पूरे हिंदुस्तान की एक आवाज, फाइनल में नहीं बचेगा पाकिस्तान

पूर्व कप्तान ने बुमराह को क्या सलाह देंगे के सवाल पर कहा,  'बहुत ही मुश्किल हैं कि मैं बुमराह के माइंड में घुस जाऊं. लेकिन बुमराह बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली हैं. कभी-कभी लगता है कि वह ज्यादा ही प्रतिभाशाली हैं. जैसे क्रिकेट में किसी अति प्रतिभाशाली बल्लेबाज के पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रोक होते हैं, तो डर रहता है कि इतना ज्यादा टैलेंटिड होना ही उनके खिलाफ न चला जाए. यही बात जस्सी पर भी लागू होती है.' कपिल बोले, बुमराह के पास आउटस्विंग है, इनस्विंग है, तीखी यॉर्कर सहित वह तमाम हथियार हैं, जो किसी भी बल्लेबाज को पानी पिला सकते हैं. ऐसे में बड़े मैच में यही अहम है कि वह अपने 'तमाम हथियारों' के साथ अनुशासित रहें कि कौन सा तीर कब चलाना है. ऐसे में मैं चाहूंगा कि बुमराह अपने प्लान और सोच के साथ जड़ रहें क्योंकि कभी-कभी ज्यादा प्रतिभाशाली होना भी नुकसान की वजह बन जाता है.'

भारतीय कप्तान  उनका कैसे इस्तेमाल करें,  पर पूर्व कप्तान ने कहा, 'अगर बुमराह शुरुआत में विकेट ले लेते हैं, तो यह अच्छा होगा कि उनके कुछ ओवर स्लॉग ओवरों में बचा कर रखे जाएं. लेकिन भारत के साथ एक अच्छी बात यह है कि उसके पास बुमराह ही नहीं, बल्कि कई अच्छे गेंदबाज हैं. वर्तमान टीम किसी एक ही बॉलर पर निर्भर नहीं हैं और यह बहुत ही अच्छी बात है.'

अभी तक ऐसा रहा है बुमराह का प्रदर्शन

यह सही है कि बुमराह का एशिया कप में प्रदर्शन उनके नाम के अनुरूप नहीं रहा है. वजह यही है कि चोट का असर उनकी गेंदों की धार पर दिखा है. वहीं, यूएई की पिच भी स्पिनरों को ज्यादा मदद दे रही हैं, लेकिन तमाम बातों के बावजूद जस्सी के पास वह अनुभव है, जो दिन विशेष पर  पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पानी पिलाने के लिए काफी है. बुमराह ने अभी तक 4 मैचों में फेंके 15 ओवरों में 5 विकेट चटकाए हैं. और उनका इकॉनमी रन-रेट 7.33 का रहा है.
 


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ramlal Nikhanj Kapil Dev, Jasprit Jasbirsingh Bumrah, India, Pakistan, Asia Cup 2025, India Vs Pakistan 09/21/2025 Inpk09212025265031, India Vs Pakistan 09/28/2025 Inpk09282025265036, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com