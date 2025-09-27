Ind vs Pak Final: 'मुझे उन्हें लेकर बस यही डर', कपिल देव ने मेगा मुकाबले को लेकर बुमराह को दी यह अहम सलाह

Kapil Dev on Pakistan: चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ रविवार को खेले जाने वाले एशिया कप मेगा फाइनल (Ind vs Pak Final) से पहले ऐसा माहौल हो चला है कि मानो मैदान पर कोई युद्ध होने जा रहा हो. और अगर ऐसा है भी, तो इसकी अपनी वजह हैं. इस बड़ी लड़ाई से पहले पूर्व दिग्गज टीम इंडिया को अहम सलाह दे रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं. और इसी कड़ी में NDVT पर स्पेशल शो में पूर्व कप्तान कपिल देव ने पिछले मैच में रेस्ट पर रहे जसप्रीत बुमराह (Kapil Dev on Bumrah) को बहुत ही अहम सलाह दी है.

Ind vs Pak Final: पूरे हिंदुस्तान की एक आवाज, फाइनल में नहीं बचेगा पाकिस्तान

पूर्व कप्तान ने बुमराह को क्या सलाह देंगे के सवाल पर कहा, 'बहुत ही मुश्किल हैं कि मैं बुमराह के माइंड में घुस जाऊं. लेकिन बुमराह बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली हैं. कभी-कभी लगता है कि वह ज्यादा ही प्रतिभाशाली हैं. जैसे क्रिकेट में किसी अति प्रतिभाशाली बल्लेबाज के पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रोक होते हैं, तो डर रहता है कि इतना ज्यादा टैलेंटिड होना ही उनके खिलाफ न चला जाए. यही बात जस्सी पर भी लागू होती है.' कपिल बोले, बुमराह के पास आउटस्विंग है, इनस्विंग है, तीखी यॉर्कर सहित वह तमाम हथियार हैं, जो किसी भी बल्लेबाज को पानी पिला सकते हैं. ऐसे में बड़े मैच में यही अहम है कि वह अपने 'तमाम हथियारों' के साथ अनुशासित रहें कि कौन सा तीर कब चलाना है. ऐसे में मैं चाहूंगा कि बुमराह अपने प्लान और सोच के साथ जड़ रहें क्योंकि कभी-कभी ज्यादा प्रतिभाशाली होना भी नुकसान की वजह बन जाता है.'

भारतीय कप्तान उनका कैसे इस्तेमाल करें, पर पूर्व कप्तान ने कहा, 'अगर बुमराह शुरुआत में विकेट ले लेते हैं, तो यह अच्छा होगा कि उनके कुछ ओवर स्लॉग ओवरों में बचा कर रखे जाएं. लेकिन भारत के साथ एक अच्छी बात यह है कि उसके पास बुमराह ही नहीं, बल्कि कई अच्छे गेंदबाज हैं. वर्तमान टीम किसी एक ही बॉलर पर निर्भर नहीं हैं और यह बहुत ही अच्छी बात है.'

अभी तक ऐसा रहा है बुमराह का प्रदर्शन

यह सही है कि बुमराह का एशिया कप में प्रदर्शन उनके नाम के अनुरूप नहीं रहा है. वजह यही है कि चोट का असर उनकी गेंदों की धार पर दिखा है. वहीं, यूएई की पिच भी स्पिनरों को ज्यादा मदद दे रही हैं, लेकिन तमाम बातों के बावजूद जस्सी के पास वह अनुभव है, जो दिन विशेष पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पानी पिलाने के लिए काफी है. बुमराह ने अभी तक 4 मैचों में फेंके 15 ओवरों में 5 विकेट चटकाए हैं. और उनका इकॉनमी रन-रेट 7.33 का रहा है.





