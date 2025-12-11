विज्ञापन
ये हैं 2025 की 5 'Mystery Girls', सोशल मीडिया ने रातोंरात बनाया स्टार

साल 2025 में अपने हाव भाव से कई महिला फैंस एकाएक सुर्खियों में छा गईं, जो कुछ इस प्रकार हैं-

हर साल की तरह जारी साल यानी कि 2025 भी खट्टी मीठी यादों के साथ समाप्त होने के कगार पर है. 2025 में भारतीय टीम का प्रर्दशन मिला जुला रहा. ब्लू टीम ने टी20 और आईसीसी के बड़े इवेंट में तो शानदार प्रदर्शन किया. मगर वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन मिला जुला रहा. यही वजह रहा कि क्रिकेट प्रेमियों को कई बार मैदान में जोश के साथ हुंकार भरने का मौका मिला तो कई बार उन्हें मायूसी हाथ लगी. कुछ फैंस तो अपने अजीबोगरीब रिएक्शन की वजह से रातोंरात वायरल भी हो गए, जो कुछ इस प्रकार हैं- 

रूसी इन्फ्लुएंसर नेल्ली

चैंपियंस ट्रॉफी का एक रोमांचक मुकाबला जब भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला जा रहा था. उसी दौरान कैमरामैन की नजर एक खूबसूरत लड़की के ऊपर जाकर टिकी. जिसके बाद यह युवती रातोंरात सोशल मीडिया पर सनसनी बन गई. लोगों के सवाल आने लगे कि आखिर यह महिला है कौन? बाद में उस महिला की पहचान नेल्ली के रूप में हुई, जो एक रूसी इन्फ्लुएंसर हैं. सोशल मीडिया पर वह 'व्हाइट इंडियन गर्ल' नाम से विख्यात है. उनके इंस्टाग्राम बायो में लिखा है, 'रूस से भारतीय संस्कृति प्रेमी.' नेल्ली के ये शब्द भारत के प्रति उनके गहरी प्रेम को दर्शाता है.

पाकिस्तान सनसनी फरयाल वकार 

भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले के दौरान ही चैंपियंस ट्रॉफी में एक और लड़की काफी सुर्खियों में रही. जिनका नाम फरयाल वकार है. फरयाल की सुदंरता देख लोग उनकी तुलना भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, कृति सैनन और प्रीति जिंटा से करने लगे थे. हाल यह था कि भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले के बाद जितनी चर्चाएं खिलाड़ियों की हुई थी. कुछ वैसी ही चर्चाएं फैंस के बीच इंटरनेट पर लेकर फरयाल वकार के बारे में भी हुई थी. जिससे वह रातोंरात इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गईं थीं. 

मीस्ट्री गर्ल आर्याप्रिया भुयान

IPL 2025 का एक रोमांचक मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया था. जहां चेन्नई की टीम को रोमांचक मुकाबले में 6 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा. मैच के दौरान क्रिकेट प्रेमियों को अपने सबसे बड़े मैच फिनिशर धोनी से काफी आस थी. मगर जब वह भी एक गलत शॉट लगाकर आउट हो गए तो फैंस अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए. एक महिला फैन को गुस्से में मुट्ठी बांधते हुए देखा गया, जो एकाएक सोशल मीडिया की केंद्र बन गई. बाद में पता चला इस मीस्ट्री गर्ल का नाम आर्याप्रिया भुयान है. 

सुजीता परमार

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम को सपोर्ट करने UAE पहुंची सुजीता परमार भी काफी सुर्खियों में रहीं. परमार गुजरात से ताल्लुक रखती हैं. दुबई में खेले गए मुकाबलों के दौरान सुजीता भारतीय तिरंगा लहराते हुए और पूरे जोश के साथ टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाती हुए नजर आईं थीं. स्टेडियम में उनकी मौजूदगी ने दर्शकों का खूब ध्यान खींचा था.

मीस्ट्री गर्ल पायल

चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया से हुई थी. यहां कैमरामैन ने जब एक लड़की की तरफ नजर घुमाई तो सबकी नजर वहीं पर टिकी रह गई. महिला फैन उस दौरान अपने फोन से मैच के अपने यादगार पल कैद कर रही थी. कुछ मिनटों बाद ही वह सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी. 

वायरल गर्ल का नाम बाद में पायल के रूप में पता चला, जो कि सोशल मीडिया पर पहले से ही काफी फेमस थीं. पायल का एक गेमिंग यूट्यूब चैनल भी हैं, जो पायल गेमिंग नाम से है. उनके चैनल पर 4 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं.


 

