शेफाली वर्मा का ऐतिहासिक धमाका! बांग्लादेश के खिलाफ बल्ले से निकले 5 बड़े रिकॉर्ड

भारतीय वीमेंस टीम की स्टार बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने एशियाई जापान में खेले जा रहे खेलों के जरिए पूरे क्रिकेट जगत को दिखाया कि जब बात वीमेंस क्रिकेट में सुनामी बल्लेबाजों की आती है, तो उनका कोई जोड़ नहीं है. एशियन गेम्स में बांग्लादेश के खिलाफ शेफाली वर्मा ने इतिहास रचते सिर्फ 49 गेंदों पर 3 चौकों और 9 छक्कों से बिना आउट हुए 100 रन की पार खेली. इसी के साथ ही शेफाली वर्मा एशियन गेम्स में शतक बनाने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज बन गईं. शेफाली के सुनामी शतक से एक नहीं, बल्कि कई रिकॉर्ड निकले. चलिए आप नजर दौड़ा लें कि उन्होेंने बांग्लादेश के खिलाफ कौन से 5 बड़े रिकॉर्ड बनाए
1. सबसे तेज टी20 शतक बनाने वाली वीमेंस बल्लेबाजों में शुमार
गेंद
बल्लेबाज
बनाम
जगह
साल
38
डिआंड्रा डॉटिन (वेस्टइंडीज)
दक्षिण अफ्रीका
सेंट किट्स
2010
46
एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया)
श्रीलंका
नॉर्थ सिडनी
2019
47
टैमी ब्यूमोंट (इंग्लैंड)
दक्षिण अफ्रीका
टॉन्टन
2018
47
लॉरा वोल्वार्ड्ट (दक्षिण अफ्रीका)
भारत
जोहान्सबर्ग
2026
47
आयशा जफर (पाकिस्तान)
जिम्बाब्वे
कराची
2026
49
शेफाली वर्मा (भारत)
बांग्लादेश
निश्शिन
2026
49
हरमनप्रीत कौर (भारत)
न्यूजीलैंड
प्रोविडेंस
2018
2. एक पारी में सबसे ज्यादा छक्कों में अब नंबर-3 बनीं शेफाली
छक्के
नाम
बनाम
जगह
साल
9
डिआंड्रा डॉटिन (वेस्टइंडीज)
दक्षिण अफ्रीका
बासेतैर
2010
9
हेली मैथ्यूज (वेस्टइंडीज)
आयरलैंड
डब्लिन
2019
9
शेफाली वर्मा (भारत)
बांग्लादेश
निश्शिन
2026
8
सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड)
भारत
बेंगलुरु
2015
8
हरमनप्रीत कौर (भारत)
न्यूजीलैंड
प्रोविडेंस
2018
3. भारत की स्पेशल 4 शतकवीर बल्लेबाज क्लब
रन
बल्लेबाज
बनाम
जगह
साल
124
स्मृति मंधाना (भारत)
हांगकांग
दुबई
2026
112
स्मृति मंधाना (भारत)
इंग्लैंड
ट्रेंट ब्रिज
2025
103
हरमनप्रीत कौर (भारत)
न्यूजीलैंड
प्रोविडेंस
2018
100*
शेफाली वर्मा (भारत)
बांग्लादेश
निश्शिन
2026
4. इस मामले में शेफाली जैसा अब कोई नहीं
जब बात एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने की आती है, तो अब शेफाली दुनिया के बल्लेबाजों की बॉस हैं
छक्के
नाम
साल
प्रति बॉल छक्का
35
शेफाली वर्मा (भारत)
2026
14.31
32
चमारी अथापथु (श्रीलंका)
2024
17.75
25
चमारी अथापथु (श्रीलंका)
2026
19.84
25
हरमनप्रीत कौर (भारत)
2018
21
21
सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड)
2018
15.62
21
सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड)
2020
18.52
21
फातिमा सना (पाकिस्तान)
2026
15.76
5. कैलेंडर अभी बाकी है, यहां भी बॉस बनना पक्का !
रन
बल्लेबाज
बनाम
साल
824
लॉरा वोल्वार्ड्ट (दक्षिण अफ्रीका)
-
2026
815
शेफाली वर्मा (भारत)
-
2026
800
नताशा माइल्स (हांगकांग)
-
2026
779
ईशा ओझा (यूएई)
-
2025
779
यास्मीन दसवानी (हांगकांग)
-
2026
763
स्मृति मंधाना (भारत)
-
2024
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