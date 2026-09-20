विज्ञापन
विशेष लिंक

शेफाली वर्मा का ऐतिहासिक धमाका! बांग्लादेश के खिलाफ बल्ले से निकले 5 बड़े रिकॉर्ड

शेफाली वर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ सुनामी पारी खेली, तो उनके बल्ले से रिकॉर्डों की झड़ी लग गई

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
शेफाली वर्मा का ऐतिहासिक धमाका! बांग्लादेश के खिलाफ बल्ले से निकले 5 बड़े रिकॉर्ड
शेफाली वर्मा की तूफानी पारी में बड़े रिकॉर्ड निकले
X: social media

भारतीय वीमेंस टीम की स्टार बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने एशियाई जापान में खेले जा रहे खेलों के जरिए पूरे क्रिकेट जगत को दिखाया कि जब बात वीमेंस क्रिकेट में सुनामी बल्लेबाजों की आती है, तो उनका कोई जोड़ नहीं है. एशियन गेम्स में बांग्लादेश के खिलाफ शेफाली वर्मा ने इतिहास रचते  सिर्फ 49 गेंदों पर 3 चौकों और 9 छक्कों से बिना आउट हुए 100 रन की पार खेली. इसी के साथ ही शेफाली वर्मा एशियन गेम्स में शतक बनाने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज बन गईं. शेफाली के सुनामी शतक से एक नहीं, बल्कि कई रिकॉर्ड निकले. चलिए आप नजर दौड़ा लें कि उन्होेंने बांग्लादेश के खिलाफ कौन से 5 बड़े  रिकॉर्ड बनाए

1. सबसे तेज टी20 शतक बनाने वाली वीमेंस बल्लेबाजों में शुमार

गेंद

बल्लेबाज

बनाम

जगह

साल

38

डिआंड्रा डॉटिन (वेस्टइंडीज)

दक्षिण अफ्रीका

सेंट किट्स

2010

46

एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया)

श्रीलंका

नॉर्थ सिडनी

2019

47

टैमी ब्यूमोंट (इंग्लैंड)

दक्षिण अफ्रीका

टॉन्टन

2018

47

लॉरा वोल्वार्ड्ट (दक्षिण अफ्रीका)

भारत

जोहान्सबर्ग

2026

47

आयशा जफर (पाकिस्तान)

जिम्बाब्वे

कराची

2026

49

शेफाली वर्मा (भारत)

बांग्लादेश

निश्शिन

2026

49

हरमनप्रीत कौर (भारत)

न्यूजीलैंड

प्रोविडेंस

2018

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: @X

2. एक पारी में सबसे ज्यादा छक्कों में अब नंबर-3 बनीं शेफाली
 

छक्के

नाम

बनाम

जगह

साल

9

डिआंड्रा डॉटिन (वेस्टइंडीज)

दक्षिण अफ्रीका

बासेतैर

2010

9

हेली मैथ्यूज (वेस्टइंडीज)

आयरलैंड

डब्लिन

2019

9

शेफाली वर्मा (भारत)

बांग्लादेश

निश्शिन

2026

8

सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड)

भारत

बेंगलुरु

2015

8

हरमनप्रीत कौर (भारत)

न्यूजीलैंड

प्रोविडेंस

2018

3. भारत की स्पेशल 4 शतकवीर बल्लेबाज क्लब

रन

बल्लेबाज

बनाम

जगह

साल

124

स्मृति मंधाना (भारत)

हांगकांग

दुबई

2026

112

स्मृति मंधाना (भारत)

इंग्लैंड

ट्रेंट ब्रिज

2025

103

हरमनप्रीत कौर (भारत)

न्यूजीलैंड

प्रोविडेंस

2018

100*

शेफाली वर्मा (भारत)

बांग्लादेश

निश्शिन

2026

Latest and Breaking News on NDTV

4. इस मामले में शेफाली जैसा अब कोई नहीं 

जब बात एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने की आती है, तो अब शेफाली दुनिया के बल्लेबाजों की बॉस हैं
 

छक्के

                नाम

साल

प्रति बॉल छक्का

35

शेफाली वर्मा (भारत)

2026

14.31

32

चमारी अथापथु (श्रीलंका)

2024

17.75

25

चमारी अथापथु (श्रीलंका)

2026

19.84

25

हरमनप्रीत कौर (भारत)

2018

21

21

सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड)

2018

15.62

21

सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड)

2020

18.52

21

फातिमा सना (पाकिस्तान)

2026

15.76

5. कैलेंडर अभी बाकी है, यहां भी बॉस बनना पक्का !

रन

बल्लेबाज

बनाम

साल

824

लॉरा वोल्वार्ड्ट (दक्षिण अफ्रीका)

-

2026

815

शेफाली वर्मा (भारत)

-

2026

800

नताशा माइल्स (हांगकांग)

-

2026

779

ईशा ओझा (यूएई)

-

2025

779

यास्मीन दसवानी (हांगकांग)

-

2026

763

स्मृति मंधाना (भारत)

-

2024

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shafali Verma, India Women, Bangladesh Women, Bangladesh Women Vs India Women 09/20/2026 Bwinw09202026274130, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com