'शर्म आनी चाहिए, गंभीर-अगरकर को हटाना होगा', वायरल पोस्ट को देख आगबबूला हुए नवजोत सिंह सिद्धू

Navjot Singh Sidhu angry on viral post: भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में हार का सामना करना पड़ा था. जिसके बाद सिद्धू को लेकर ऐसी खबरें सामने आई थी जिसके बाद अब पूर्व क्रिकेटर ने पोस्ट शेयर कर इन खबरों की सच्चाई सामने ला दी है. 

Navjot Singh Sidhu ने पोस्ट को लेकर बताई सच्चाई
  • नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया पर अपने नाम से वायरल झूठी खबरों को पूरी तरह खारिज किया है और गलतफहमी जताई है
  • सिद्धू ने स्पष्ट किया कि उन्होंने गंभीर और अगरकर को हटाने के लिए कभी कोई बयान नहीं दिया है.
  • भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में हार का सामना करना पड़ा था.
Navjot Singh Sidhu: भारत के पूर्व ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू भड़क गए हैं. दरअसल, उनके नाम से एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें उनके हवाले से यह बताया गया है कि अगर भारत को 2027 का वनडे वर्ल्ड कप जीतना है तो गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को उनकी पोस्ट से हटाना होगा. जब नवजोत सिंह सिद्धू ने इस पोस्ट को पढ़ा तो भड़क गए और सोशल मीडिया पर इस बारे में रिएक्ट किया. नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए साफ किया की उन्होंने अपनी ओर से ऐसी बातें नहीं की है. यह एक गलत खबर है जो मेरे नाम से फैलाई गई है.  सिद्धू ने अपने पोस्ट में लिखा, "ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, झूठी खबरें मत फैलाओ, इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी. शर्म आनी चाहिए तुम्हें."

बता दें कि भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में हार का सामना करना पड़ा था. जिसके बाद सिद्धू को लेकर ऐसी खबरें सामने आई थी जिसके बाद अब पूर्व क्रिकेटर ने पोस्ट शेयर कर इन खबरों की सच्चाई सामने ला दी है. 

Photo Credit: navjot singh sidhu

चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर और भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में, वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम बदलाव के दौर से गुज़र रही है. शुभमन गिल को वनडे और टेस्ट मैचों में कप्तान बनाया गया है. रोहित शर्मा और विराट कोहली का भविष्य भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि 2027 का वनडे विश्व कप अभी दो साल दूर है. हाल ही में, एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में, अगरकर से विराट कोहली और रोहित शर्मा के 2027 के वनडे विश्व कप में खेलने की संभावनाओं के बारे में पूछा गया.

बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता ने जवाब दिया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है. अगरकर ने कहा, "वे इस समय ऑस्ट्रेलिया में टीम का हिस्सा हैं. वे अविश्वसनीय खिलाड़ी हैं, लेकिन यह व्यक्तिगत प्रदर्शन पर ज़ोर देने का मंच नहीं है. दो साल बाद, स्थिति का अनुमान लगाना मुश्किल है. कौन जाने, युवा खिलाड़ी उभरकर उन जगहों पर कब्ज़ा कर लें. दोनों बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और हर मैच में उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। एक बार जब वे खेलना शुरू कर देंगे, तो हम स्थिति का आकलन करेंगे. यह सिर्फ़ रन बनाने के बारे में नहीं, बल्कि ट्रॉफ़ी जीतने के बारे में है. ऐसा नहीं है कि अगर वे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में तीन शतक लगा देते हैं, तो वे 2027 का विश्व कप अपने आप खेल जाएंगे. हमें समग्र स्थिति को ध्यान में रखना होगा."

