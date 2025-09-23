IND vs PAK: 'एक और वीरेंद्र सहवाग पैदा हो जाएगा...'नवजोत सिंह सिद्धू ने वर्ल्ड क्रिकेट के इस बल्लेबाज को लेकर की भविष्यवाणी

Navjot Singh Sidhu on Abhishek Sharma: भारत के पूर्व ओपनर बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने शुभमन गिल (Shubman Gill) और अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) की भरपूर तारीफ की है. सिद्धू ने माना है कि अब वह समय आ गया है कि दोनों बल्लेबाज एक साथ तीनों फॉर्मेट में खेंले. बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में दोनों बल्लेबाजों ने जमकर बल्लेबाजी की थी और 105 रन की साझेदारी की थी.

नवजोत सिंह सिद्धू ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में गिल और अभिषेक को लेकर बात की. नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, "मैं इस पंजाबी जोड़ी को सभी फॉर्मेट में बतौर ओपनर देखना चाहता हूं. अभिषेक शर्मा को हर फॉर्मेट में खेलने के लिए तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन्हें सभी फॉर्मेट में खिलाएंगे तो एक और वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) पैदा हो जाएगा. मुझे इस बात का पूरा यकीन है. सभी जानते थे कि शुभमन गिल दिल जीतने के लिए ही बने हैं. लेकिन अभिषेक, जब छक्के मारने की बात आती है, तो मैंने उनसे बेहतर कोई नहीं देखा.

अभिषेक ने सिर्फ़ 20 पारियों में 50 से ज़्यादा छक्के जड़े हैं, जिससे वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले सबसे तेज़ भारतीय बन गए हैं. 25 साल के इस बल्लेबाज ने इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टी20 इंटरनेशनल मैचों में देश के लिए डेब्यू किया था. काफी कम समय में अभिषेक भारत के नंबर वन टी20 बल्लेबाज बन गए हैं.

इसके साथ-साथ अभिषेक टी-20 इंटरनेशनल में करियर के पहले 20 पारियों के बाद सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने ऐसा कर युवराज सिंह को पीछे छोड़ दिया है. T20I करियर के पहले 20 पारियों के बाद अभिषेक ने 53 छक्के लगाने का कमाल कर दिखाया है.