IND vs PAK: T20I में पहले 20 पारियों के बाद सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले टॉप 5 भारतीय  बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास

Abhishek Sharma Creates History: अब अभिषेक टी-20 इंटरनेशनल में करियर के पहले 20 पारियों के बाद सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए

Most T20I Sixes for India in first 20 innings, Abhishek Sharma Creates History
  • अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 मैच में 74 रन बनाए और 6 चौके तथा 5 छक्के लगाए
  • अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में अपने पहले 20 पारियों में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है
  • अभिषेक शर्मा ने युवराज सिंह को पीछे छोड़ते हुए पहले 20 पारियों में 53 छक्के लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया
Asia Cup 2025, IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने धमाकेदार बल्लेबाजी की और 74  रन बनाने में सफल रहा. अभिषेक ने अपनी पारी में 6 चौके और 5 छक्के लगाए. अभिषेक ने पारी के आठवें ओवर में सईम अयूब के खिलाफ महान महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ‘हेलीकॉप्टर शॉट' जैसे स्ट्रोक के साथ चौका जड़ा. (Abhishek Sharma leads India to victory over Pakistan in Asia Cup). अभिषेक ने अपनी पारी में कई रिकॉर्ड बनाए तो वहीं, अब अभिषेक टी-20 इंटरनेशनल में करियर के पहले 20 पारियों के बाद सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने ऐसा कर युवराज सिंह को पीछे छोड़ दिया है.  T20I करियर के पहले 20 पारियों के बाद अभिषेक ने 53 छक्के लगाने का कमाल कर दिखाया है. 

इस मामले में दूसरे नंबर पर युवराज सिंह हैं, युवी ने अपने टी-20 इंटरनेशनल करियर के पहले 20 पारियों के दौरान 38 छक्के लगाने में सफल रहे थे. वहीं, इस मामले में तीसपे नंबर पर यशस्वी  जायसवाल हैं. जायसवाल ने अपने  T20I करियर के पहले 20 पारियों के बाद कुल 36 छक्का लगाए थे. वहीं, चौथे नंबर पर तिलक वर्मा हैं. तिलक वर्मा ने पहले 20 पारियों में अबतक कुल 36 छक्के लगाए हैं. 

सूर्यकुमार यादव ने पहले 20 पारियों में अबतक कुल 35 छक्के लगा चुके हैं. केएल राहुल के नाम भी 35 छक्के दर्ज हैं. इसके अलावा रिंकू सिंह ने  T20I करियर के पहले 20 पारियों में अबतक कुल 30 छक्के लगा चुके हैं. 

एविन लुईस के नाम है वर्ल्ड रिकॉर्ड

बता दें कि विश्व क्रिकेट में  T20I करियर के पहलरे 20 पारियों में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड एविन लुईस  के नाम है. एविन लुईस  ने अपने टी-20 इंटरनेशनल करियर के पहले 20 पारियों के बाद कुल 54 छक्के लगाने में सफल रहे थे. 

