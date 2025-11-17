AUS vs ENG Ashes 2025: एशेज को लेकर दिग्गज नासिर हुसैन ने खोला बड़ा राज, जानकर आप भी कहेंगे कमाल है

Nasser Hussain on AUS vs ENG Ashes 2025: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने कहा है कि आने वाली एशेज सीरीज टीम के ‘बज़बॉल' खेल अंदाज़ के लिए सबसे बड़ा टेस्ट साबित होगी. इंग्लैंड पिछले कुछ समय से बहुत आक्रामक क्रिकेट खेल रहा है, जिसे ‘बज़बॉल' कहा जाता है. इस पैटर्न में टीम तेज़ और बेखौफ क्रिकेट खेलकर विरोधी पर दबाव बनाने की कोशिश करती है.

'एशेज हमेशा कप्तानों और कोचों को परखती है'

हुसैन ने द एथलेटिक से बातचीत में कहा कि भले ही इंग्लैंड कहे कि एशेज उनके अंदाज़ को परिभाषित नहीं करेगी, लेकिन सच यही है कि यह सीरीज हमेशा कप्तान और कोच की पहचान बनाती है. उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में जीत दर्ज करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इंग्लैंड वहां अपने पिछले 15 टेस्ट में एक भी मैच नहीं जीत पाया, 13 हारे और 2 ड्रॉ रहे.

हुसैन के अनुसार,“अगर इंग्लैंड इस बार जीत जाता है, तो यह टीम के लिए ऐतिहासिक पल होगा. 2010-11 के बाद इंग्लैंड वहां नहीं जीता है. उससे पहले 1986-87 में जीत मिली थी. इसलिए अगर टीम जीतती है, तो यही उनके काम और सोच को साबित करेगा. और अगर हारती है, तो लोग वही पुरानी बातें कहेंगे.”

नासिर हुसैन ने बताया कि पिछले साढ़े तीन साल से इंग्लैंड की रणनीति ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर हराने पर फोकस रही है. उनके मुताबिक, यह सीरीज इस योजना का बड़ा पड़ाव है—अंत नहीं, लेकिन एक महत्वपूर्ण मोड़ जरूर.

स्टोक्स–मैकुलम की सोच को सराहा

हुसैन के अनुसार, कप्तान बेन स्टोक्स, कोच ब्रेंडन मैकुलम और प्रबंध निदेशक रॉब की ने टीम में एक नई संस्कृति तैयार की है. उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वे आलोचना की परवाह नहीं करते और अपने अंदाज़ पर टिके रहते हैं.

उन्होंने कहा, “मुझे पसंद है कि यह टीम दूसरों की राय से नहीं डरती. वे अपने खेल पर यकीन करते हैं और उसी रास्ते पर चलते हैं चाहे जीत हो या हार. मैं उनके क्रिकेट का बड़ा प्रशंसक हूं.” हुसैन ने यह भी कहा कि इंग्लैंड सिर्फ एक ही शैली में नहीं खेलता, बल्कि समय के साथ टीम ने अपने खेल को और बेहतर किया है.