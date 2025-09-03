विज्ञापन
'वह उसी श्रेणी में है..', नासिर हुसैन ने इस खिलाड़ी को बताया विश्व क्रिकेट का दूसरा 'विवियन रिचर्ड्स'

Nasser Hussain react on Cheteshwar Pujara retirement: हाल ही में पुजारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है. ऐसे में स्काई स्पोर्ट्स पर पुजारा के रिटायरमेंट पर बात करते हुए नासिर हुसैन ने उन्हें एक महान नंबर 3 बल्लेबाज करार दिया है.

'वह उसी श्रेणी में है..', नासिर हुसैन ने इस खिलाड़ी को बताया विश्व क्रिकेट का दूसरा 'विवियन रिचर्ड्स'
Nasser Hussain big Statement on Cheteshwar Pujara retirement:
  • इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने चेतेश्वर पुजारा को एक महान नंबर तीन बल्लेबाज बताया है.
  • हुसैन ने पुजारा की बल्लेबाजी को ओल्ड स्कूल स्टाइल का करार देते हुए उनकी संयमित बल्लेबाजी की प्रशंसा की
  • पुजारा ने मध्यक्रम को मजबूती प्रदान की और कोहली जैसे बल्लेबाजों के साथ टीम के लिए अहम भूमिका निभाई
Nasser Hussain on Cheteshwar Pujara retirement: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन (Nasser Hussain) ने उस बल्लेबाज के बारे में बात की है जिसने नंबर 3 बल्लेबाजी क्रम को अपना बनाया और वहां पर कई ऐतिहासिक पारियां खेली. पूर्व इंग्लिश कप्तान के लिए वह बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि चेतेश्वर पुजारा है. बता दें कि हाल ही में पुजारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है. ऐसे में स्काई स्पोर्ट्स पर पुजारा (Cheteshwar Pujara)  के रिटायरमेंट पर बात करते हुए नासिर हुसैन ने उन्हें एक महान नंबर 3 बल्लेबाज करार दिया और माना कि इस क्रम पर जो कमाल विवियन रिचर्ड्स, रिकी पोंटिंग और राहुल द्रविड़ ने अपने समय में किया था. वैसा ही कमाल पुजारा ने वर्तमान क्रिकेट में नंबर 3 बल्लेबाज के तौर पर किया है. 

नासिर हुसैन ने पुजारा को लेकर कहा, "एक और ओल्ड स्कूल बल्लेबाज़ ने रिटायरमेंट ले लिया.  सच में  जान की बाजी लगाकर बल्लेबाजी करने का जज्बा उसमें देखता था. , गेंद को देर से खेलो.. बहुत शांत, आप जानते हैं, कुछ बेहतरीन पारियां उसने खेली है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन पारियां.  भारतीय फैन्स उन्हें इस तरह खेलने के लिए पसंद किया करते थे".

नासिर हुसैन ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "आप जानते हैं, मध्य क्रम को उसने अपना बनाया. नई गेंद से कोहली जैसे बेहतरीन बल्लेबाज़ों के साथ.. वाकई एक अद्भुत बल्लेबाज. मुझे लगता है कि वह एक बेहतरीन इंसान भी है और एक असली ओल्ड स्कूल नंबर तीन बल्लेबाज. उसे सर्वकालिक महान नंबर तीन में से एक राहुल द्रविड़ की जगह लेनी थी और उसने यह काम संभाला और यह कुछ ऐसा है जिसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में कमी है. "

पुजारा का नंबर 3 पर वैसा ही प्रभाव रहा जैसा विव रिचर्ड्स, रिकी पोंटिंग और राहुल द्रविड का रहा

पूर्व इंग्लिश कप्तान ने पुजारा की तुलना विवियन रिचर्ड्स, रिकी पोंटिंग और राहुल द्रविड़ से करते हुए कहा, " मेरा मतलब है कि इंग्लैंड की टीम में भी जो रूट नंबर तीन पर बैटिंग नहीं करना चाहते हैं. शुभमन गिल भारत के लिए ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें कप्तानी मिली है, वे चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करना चाहते हैं."

नासिर हुसैन ने कहा, "हमारे ज़माने में नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज सबसे अच्छा बैटर होता था, चाहे वह विवियन रिचर्ड्स (Viv Richards) हों, रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) हों, राहुल द्रविड़ (Rahukl Dravid) हों या कोई और.. इसलिए यह आसान नहीं है, खासकर बल्लेबाजी के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि पुजारा ने इसे किसी भी अन्य दूसरे महान नंबर तीन बल्लेबाज की तरह ही अच्छी तरह से निभाया है "

बता दें कि चेतेश्वर पुजारा ने भारत की ओर से 103 टेस्ट और 5 वनडे मुकाबले खेले, टेस्ट फॉर्मेट में पुजारा के नाम 19 शतक और 35 अर्धशतक दर्ज हैं.

