बाबर आजम ने बच्चे को किया मायूस, तो नसीम शाह ने ऐसे जीत लिया दिल, VIDEO

Naseem Shah steps up for disappointed fan: मौजूदा समय में पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. चोट से उबरने के बाद वह टीम के साथ इंग्लैंड दौरे पर हैं. हालांकि, उन्हें अबतक मैदान में उतरने का मौका नहीं मिला है. इस बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो में नसीम शाह और टीम के कप्तान बाबर आजम लिफ्ट का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान वहां कुछ बच्चे आ जाते हैं और बाबर आजम से ऑटोग्राफ लेने की अपील करते हैं. बाबर अपने नन्हें फैंस को निराश नहीं करते हैं. मगर वह एक ही फैन को ऑटोग्राफ देने के बाद लिफ्ट में चले जाते हैं. जिसके बाद वहां उपस्थित दूसरा बच्चा काफी मायूस नजर आता है. नन्हें बच्चे को निराश देख नसीम शाह का दिल पिघल जाता है. वह खुद आगे बढ़कर बच्चे के पास जाते हैं और प्यार से अपना ऑटोग्राफ देते हैं. यही नहीं बच्चे के जोर देने पर वह उसकी सांत्वना के लिए बाबर आजम का भी ऑटोग्राफ दे देते हैं. जिसके बाद नन्हा बच्चा खुश हो जाता है.

वायरल हो रहे वीडियो में बच्चे की मासूमियत को भी देखा जा सकता है. नसीम शाह का ऑटोग्राफ पाने के बावजूद उसे पूछते हुए देखा जा सकता है कि क्या बाबर आजम का भी उन्होंने ऑटोग्राफ दिया है. इसपर नसीम शाह एक प्यारी से मुस्कान बिखेरते हुए कहते हैं, 'हां, यह बाबर आजम का ही है.'

Really good Naseem Shah 💓⚾🇵🇰



Babar Azam Refuse to give autograph to youngesters then Naseem Shah come and gives autograph and taken pictures with the fans.❤️🥰👍pic.twitter.com/akluOJIE3r