IND vs WI: कभी कुपोषण से जूझ रहे थे और अब टीम इंडिया की जर्सी में धमाल मचाएंगे मुकेश कुमार, ऐसा रहा है सफर

Mukesh Kumar

Mukesh Kumar in Team India Squad vs WI: तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने क्रिकेटर बनने तक के सफर में काफी चुनौतियों का सामना किया है और वेस्टइंडीज दौरे के लिये भारतीय टेस्ट और वनडे टीम में चुने जाने के बाद उनका कहा कि अब उनका सपना उनके सामने है. बंगाल के तेज गेंदबाज ने वेस्टइंडीज के आगामी दौरे के लिए टेस्ट और वनडे टीम में चुने जाने के बाद (Mukesh Kumar a Selection in team india vs wi) कहा, ‘‘कहते हैं ना कि अगर आप टेस्ट नहीं खेले तो क्या खेले. '' उन्होंने कहा, ‘‘मेरा सपना अब मेरे सामने है. मैं हमेशा यहां होना चाहता था, भारत के लिए टेस्ट खेलना चाहता था और मैं आखिर टीम में शामिल हो गया. ''