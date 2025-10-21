सचिन से लेकर धोनी तक, भारतीय क्रिकेटरों ने कुछ इस तरह मनाई दीपावली, तस्वीरें बना देगी आपका दिन

Cricketers 2025 Diwali Celebration: बीते सोमवार (20 अक्टूबर 2025) को देश में धूम धाम के साथ दीपावली के पर्व को मनाया गया. भारतीय क्रिकेटर भी खास पर्व को मनाने में पीछे नहीं रहे. ऋषभ पंत से लेकर रोहित शर्मा तक, कई दिग्गजों ने पूरे रीति रिवाज के साथ दीपावली के त्योहार को मनाया. जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं-

ऋषभ पंत

टीम इंडिया के 28 वर्षीय विकेटकीपर खिलाड़ी ऋषभ पंत ने अपने परिवार के साथ कुछ तस्वीरें साझा की हैं. जिसमें वह दीपावली के पर्व को धूम धाम से मनाते हुए नजर आ रहे हैं. स्टार विकेटकीपर की तरफ से साझा किए गए तस्वीरों में उन्हें प्लास्टिक का गदा लिए हुए देखा जा सकता है. फैंस अपने चहेते स्टार के इस अनोखे तस्वीर को खूब पसंद कर रहे हैं.

रोहित शर्मा

'हिटमैन' शर्मा की भी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. जिसमें वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दीपावली के पर्व को मनाते हुए नजर आ रहे हैं. वायरल हो रही तस्वीरों में उन्हें कुर्ते में देखा जा सकता है. जिसमें वह काफी जच रहे हैं.

सचिन तेंदुलकर

खेल जगत में 'क्रिकेट के भगवान' के रुप में मशहूर सचिन तेंदुलकर ने भी दीपावली पर्व की कुछ तस्वीरें साझा की हैं. जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ नजर आ रहे हैं. खास तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं.'

From our home to yours, wishing you all the warmth, laughter, and light of Diwali. 🪔✨



आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। pic.twitter.com/hb9nKGhY7A — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 20, 2025

एम एस धोनी

MS Dhoni & his family celebrating Diwali 🪔 ❤️ pic.twitter.com/T4XG740qe2 — Johns. (@CricCrazyJohns) October 20, 2025

विराट कोहली

VIRAT KOHLI WISHING HAPPY DIWALI TO ALL...!!! 🪔❤️ pic.twitter.com/94rgcC8kIX — Johns. (@CricCrazyJohns) October 20, 2025

शिखर धवन

जसप्रीत बुमराह

Jasprit Bumrah celebrating Diwali with his family. ❤️ pic.twitter.com/LZfdJj1GZe — Johns. (@CricCrazyJohns) October 20, 2025

क्यों मनाई जाती है दीपावली?

पौराणिक कथाओं के मुताबिक दीपावली मनाए जाने के कई कारण हैं. मगर जो सबसे चर्चित वजह है. वह यह है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध करके 14 वर्षों बाद वनवास से अयोध्या लौटे थे. उनके आने की खुशी में नगरवासियों ने पूरे नगर को दीयों से सजा दिया था. उसके बाद से ही प्रत्येक साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है.

