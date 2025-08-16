विज्ञापन
ये तस्वीर कुछ कहती है: सोशल मीडिया से अलग है धोनी-गंभीर का रिश्ता, वायरल हो रही यह फोटो

MS Dhoni, Gautam Gambhir Spotted Together: धोनी और गंभीर की एक प्यारी से तस्वीर सामने आई है. यह फोटो इसलिए भी खास है क्योंकि गंभीर इसमें मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि धोनी गंभीर दिख रहे हैं.

  • एमएस धोनी और गौतम गंभीर के रिश्तों को लेकर मीडिया में लंबे समय से कयास और चर्चा जारी है.
  • धोनी और गंभीर की एक शादी समारोह में साथ आई मुस्कुराती तस्वीर ने उनके संबंधों पर नई बहस छेड़ी.
  • धोनी और गंभीर के अलावा कई क्रिकेटर गुजरात के एक समारोह में शामिल होकर वहां की रौनक बढ़ाते दिखे.
MS Dhoni and Gautam gambhir Viral Photo: वैसे तो टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी के रिश्तों को लेकर मीडिया में बराबर कयास लगते रहे हैं. गौतम गंभीर के कुछ बयानों की वजह से इनके रिश्तों को लेकर मीडिया तूल भी देता रहा है. लेकिन धोनी और गंभीर की एक प्यारी से तस्वीर सामने आई है और फिर से एक नई बहस शुरू हो गई है. धोनी और गंभीर की यह फोटो इसलिए भी खास है क्योंकि गंभीर इसमें मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि धोनी गंभीर दिख रहे हैं.

शादी के फंक्शन में एक साथ दिखे धोनी-गंभीर

एमएस धोनी और गौतम गंभीर के अलावा रोहित शर्मा और हरभजन सिंह, तिलक वर्मा और पार्थिव पटेल जैसे कई क्रिकेट सितारों ने गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष सांघवि के भाई उत्कर्ष सांघवि की शादी में शरीक होकर उस समारोह की रौनक बढ़ा दी. इसी समारोह में ब्लैक ब्लेज़र और वाइट शर्ट पहने धोनी और चमकीले आसमानी शर्ट पहनकर स्माइल देते गंभीर एक फ्रेम में नज़र आए. 

धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ इस फंक्शन में शरीक हुए. यहीं धोनी और गंभीर को आपस में बात करते हुए देखा गया। गंभीर और धोनी की मुलाकात इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है. इन सभी की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.

वर्ल्ड कप फाइनल की याद ताज़ा

धोनी और गंभीर के समीकरण 2011 वर्ल्ड कप फाइनल और 2007 के फाइनल मैच की वजह से और भी अलग नज़र आते हैं. 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में धोनी का आख़िरी छक्का दुनिया भर के फ़ैन्स के ज़ेहन में छप गया है. उसी मैच में गंभीर ने 97 रनों की पारी खेली थी जबकि धोनी 91 रन बनाकर नाबाद रहे थे. 

उससे पहले 2007 के टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी गंभीर ने 54 गेंदों पर 75 रनों की पारी खेली थी. लेकिन उस फाइनल की चर्चा कप्तान गंभीर के स्मार्ट चालों ख़ासकर जोगिन्दर शर्मा के आखिरी ओवर की वजह से ज़्यादा होती है. ऐसे में गंभीर की पारी की बात शायद उतनी नहीं हो पाती जितना कि उनको श्रेय मिलना चाहिए था. गंभीर के बयानों से अक्सर ये भी लगता रहा है कि वो इस बात से कहीं ना कहीं ख़फ़ा से हैं कि विश्व कप जीतों का श्रेय टीम के बजाए अक्सर किसी एक खिलाड़ी के नाम हो जाता है.

