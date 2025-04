'मुझे अवॉर्ड क्यों...', धोनी नहीं तो कौन था 'मैन ऑफ द मैच' का असल हकदार? जीत के बाद माही ने खुद बताया

MS Dhoni Statement After Victory Against Lucknow Super Giants: आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने आईपीएल 2025 में मिल रही लगातार शिकस्त की बेड़ियों को तोड़ दिया है. टूर्नामेंट का 30वां मुकाबला 14 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच लखनऊ में खेला गया. जहां सीएसके की टीम तीन गेंद शेष रहते पांच विकेट से जीत हासिल करने में कामयाब रही. विपक्षी टीम के खिलाफ मिली जीत से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी काफी खुश नजर आए. मैच समाप्त होने के बाद पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान उन्होंने कहा, 'काफी अच्छा लग रहा है कि हमने मैच जीता है. जब आप इस तरह से लीग खेल रहे होते हैं, तब आपको जीतना जरूरी हो जाता है.'

धोनी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'जो भी कारण हो, दुर्भाग्य से पहले के पांच मैच हमारे पक्ष में नहीं रहे. यहां मैच हारने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. हमारे पक्ष में एक जीत आई है, यह अच्छी बात है. इससे पूरी टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है और टीम में जहां सुधार करने की जरूरत है, वहां सुधार करने में मदद मिलेगी.'

MS Dhoni said, "I was thinking why I won the POTM award, Noor bowled well".



