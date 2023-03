NZ vs SL: टेस्ट क्रिकेट में एंजेलो मैथ्यूज ने सनथ जयसूर्या को पछाड़ा, टेस्ट क्रिकेट में कर दिया यह बड़ा कारनामा

Angelo Mathews ने पछाड़ा जयसूर्या को

New Zealand vs Sri Lanka, 1st Test: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने पर श्रीलंका ने 6 विकेट पर 305 रन बना लिए हैं. श्रीलंकाई पारी के दौरान एंजेलो मैथ्यूज (Angelo Mathews) ने 98 गेंद पर 47 रन की पारी खेली, भले ही मैथ्यूज अर्धशतक जमाने से चूक गए लेकिन उन्होंने एक कमाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. टेस्ट क्रिकेट में एंजेलो मैथ्यूज ने पूर्व दिग्गज सनथ जययूर्या को पछाड़ दिया है. मैथ्यूज अब टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. टेस्ट क्रिकेट में मैथ्यूज ने 7000 रन भी पूरे कर लिए हैं. (most test runs for sri lanka).