वेलिंग्टन टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी के दौरान ऋषभ पंत 21 रन बनाकर आउट हुए, पंत ने अपनी पारी के दौरान 39 गेंद का सामना किया जिसमें एक चौका और एक छक्का लगाने में सफल रहे, भले ही पंत बड़ा स्कोर नहीं बना पाए लेकिन उन्होंने एक छक्का लगाकर इतिहास बना दिया. पंत अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर पंत ने बेन स्टोक्स को पीछे छोड़ दिया है. स्टोक्स ने WTC के इतिहास में 88 छक्के लगाए थे. वहीं, अब नंबर 1 पर ऋषभ पंत आ गए हैं. पंत के अब WTC के इतिहास में कुल 89 छक्के दर्ज हो गए हैं.

WTC इतिहास में सबसे ज्यादा छक्का लगाने के मामले में नंबर 3 पर रोहित शर्मा हैं. रोहित ने 40 टेस्ट WTC में खेले और इस दौरान 56 छक्के लगाए हैं, नंबर 4 पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल हैं. गिल ने अबतक 44 टेस्ट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में खेले हैं और कुल 48 छक्के लगाए हैं. नंबर 5 पर यशस्वी जायसवाल हैं, जायसवाल के नाम WTC में अबतक 45 छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जायसवाल पहली पारी में अपना खाता भी नहीं खोल पाए.

वहीं, ओवरऑल टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज के बारे में बात करें तो स्टोक्स नंबर 1 पर है. स्टोक्स के नाम टेस्ट में 138 छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. पंत 109 छक्के लगाकर दूसरे नंबर पर है. मैक्कुलम के नाम 107 छ्क्के टेस्ट में दर्ज है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच की बात करें तो कीवी टीम ने पहली पारी में 356 रन बनाए हैं, भारत की ओर से आकाश दीप ने शानदार गेंदबाजी की और 5 विकेट लेने में सफल रहे. दूसरी ओर भारत की पारी क्राइस्टचर्च टेस्ट मैच में लड़खड़ा रही है. जायसवाल (0), कप्तान शुभमन गिल 17 और पडिक्कल 21 रन बनाकर आउट हो चुके हैं. जायसवाल आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए.

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