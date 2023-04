IPL 2023: यह गेंदबाज है गच्चा देने में माहिर, जानिए किसने डाले हैं सबसे ज्यादा डॉट गेंदें

सबसे ज्यादा डॉट गेंद करने वाले गेंदबाज

Most Dot Balls in IPL 2023 so far: पर्पल कैप पर इस समय मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) का राज है. सिराज ने अबतक 6 मैच खेलकर 12 विकेट लिए हैं. मोहम्मद शमी ने अबतक 5 मैच में 10 विकेट हासिल किए हैं. बता दें कि आईपीएल में अबतब सबसे डॉट गेंद करने का कमाल किसी ओर ने नहीं बल्कि सिराज ने किया है. सिराज ने 82 गेंदें ऐसी फेंकी है जिसपर कोई रन नहीं बना है. इस मामले में दूसरे नंबर पर शमी हैं. शमी ने अबतक 5 मैच खेलकर कुल 65 गेंदें डॉट फेंकी है. इसके अलावा तीसरे नंबर पर ट्रेंट बोल्ट हैं, बोल्ट ने 5 मैच खेले हैं और इस दौरान 58 गेंद ऐसी है जिसपर कोई रन नहीं बना है. इस मामले में अर्शदीप सिंह ने अपने खेले 6 मैच के दौरान कुल 53 गेंदें डॉट फेंकी है. वरूण चक्रवर्ती ने 6 मैच में 52 गेंद डॉट फेंकी है.