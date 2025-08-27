मोंटी पनेसर ने विश्व क्रिकेट के इस गेंदबाज को बताया 'स्पिन बॉलिंग का साइंटिस्ट'

Monty Panesar on Ravichandran Ashwin Retirement: इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने रविचंद्रन अश्विन के इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास लेने को एक "बहुत बड़ा आश्चर्य" बताया है. उन्होंने भारतीय ऑफ स्पिनर को "स्पिन गेंदबाजी का वैज्ञानिक" कहा है, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में विविधता लाने की कला को नई परिभाषा दी. भारत के सबसे सफल आधुनिक क्रिकेटरों में से एक, अश्विन ने आईपीएल से दूरी बनाने की घोषणा की है. इस तरह 2009 में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ शुरू हुआ उनका शानदार सफर खत्म हो गया. अपनी चतुराई, क्रिकेट की समझ और सभी प्रारूपों में खुद को ढालने की क्षमता के लिए जाने जाने वाले, 38 वर्षीय अश्विन अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो आंकड़ों से कहीं आगे तक फैली हुई है.

Watch: On cricketer R. Ashwin's retirement from the IPL, former England spinner Monty Panesar says, "It's a huge surprise that Ashwin has retired. He was truly a scientist of spin bowling. He first made his mark in the IPL as a T20 bowler, excelling especially in the powerplay,… pic.twitter.com/sL98hp5VeO — IANS (@ians_india) August 27, 2025

पनेसर, जो खुद 2000 के दशक में इंग्लैंड के एक प्रमुख स्पिनर थे, उन्होंने लीग के माध्यम से अश्विन के विकास की प्रशंसा की. पनेसर ने बुधवार को आईएएनएस से कहा, "उन्होंने सबसे पहले आईपीएल में एक टी20 गेंदबाज के रूप में अपनी पहचान बनाई, खासकर पावरप्ले में बेहतरीन प्रदर्शन किया और धीरे-धीरे सभी प्रारूपों में एक शानदार ऑलराउंड क्रिकेटर और गेंदबाज के रूप में विकसित हुए."

पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे अश्विन लगातार सीमाओं को लांघते रहे और चुनौतियों को अवसरों में बदलते रहे. पनेसर ने कहा, "उन्होंने अपनी सीख को अधिकतम किया, लगातार नई विविधताएँ विकसित कीं और बल्लेबाजों को लगातार मात दी. यही कारण है कि उन्होंने स्पिन के सच्चे वैज्ञानिक होने की प्रतिष्ठा अर्जित की."

अश्विन की सामरिक कुशलता ने उन्हें छोटे प्रारूप में एक विश्वसनीय हथियार बना दिया. अपनी प्रसिद्ध कैरम बॉल से लेकर सीम-अप गेंदों और धीमी विविधताओं के साथ अपने बाद के आविष्कारों तक, उन्होंने प्रासंगिक बने रहने के लिए खुद को नए सिरे से ढाला. आईपीएल में, उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स सहित कई फ्रेंचाइजी के लिए खेला और एक गेंदबाज और एक कप्तान, दोनों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं.

ऑफ-स्पिनर ने 221 मैचों में 7.2 की इकॉनमी रेट से 187 विकेट लेकर लीग के पांचवें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में अपना आईपीएल करियर समाप्त किया. उन्होंने पिछले साल दिसंबर 2024 में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था.