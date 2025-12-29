'ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनने लायक नहीं' , इंग्लैंड पूर्व दिग्गज ने शुभमन गिल को बताया लापरवाह, मची खलबली

Monty Panesar on Shubman Gill: इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पानेसर ने शुभमन गिल को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने फैन्स के बीच खलबली मचा दी है. पानेसर ने गिल को ऑल फॉर्मेट कैप्टन के लायक नहीं समझा है, पानेसर ने गिल को लेकर कहा कि, वह एक बेहतरीन क्रिकेटर है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन तीनों फॉर्मेट का कप्तान के लिए वह सही नहीं है. ANI से बात करते हुए, पनेसर ने शुभमन गिल के टैलेंट की तारीफ की, लेकिन कहा कि वह मैचों के दौरान आलसी शॉट खेलते हैं.

पनेसर ने आगे कहा कि "विराट कोहली की इंटेंसिटी और आक्रामकता साफ दिखती है, लेकिन गिल ऐसा नहीं कर सकते, वह एक लापरवाह क्रिकेटर है. उसमें बहुत टैलेंट है, लेकिन वह गेम में आलसी शॉट खेलने लगता है. विराट कोहली की इंटेंसिटी और आक्रामकता सभी फॉर्मेट में साफ दिखती है. शुभमन गिल ऐसा नहीं कर सकते.यह उसके लिए बहुत ज़्यादा बोझ है. वह सभी फॉर्मेट का कप्तान नहीं बन सकता, यह उसके लिए बहुत ज़्यादा है."

बता दें कि़ गिल वनडे और टेस्ट में भारत की कप्तानी करते हैं. वहीं, सूर्यकुमार यादव टी20 में भारत के कप्तान हैं, हाल ही में टी-20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम इंडिया में शुभमन गिल को शामिल नहीं किया गया है. गिल को उपकप्तानी से भी हाथ धोना पड़ा है. पहले जब गिल को टी-20 का उपकप्तान बनाया गया था तो कयास लग रहे थे कि गिल आने वाले समय में भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करेंगे.

टीम इंडिया हेड कोच गौतम गंभीर के अंडर टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल कर रही है, भारतीय टेस्ट टीम को हेड कोच गंभीर के अंडर दो व्हाइटवॉश झेलने पड़े हैं, न्यूज़ीलैंड (3-0) और साउथ अफ्रीका (2-0) के खिलाफ़. जब पनेसर से गौतम गंभीर के हेड कोच के तौर पर कार्यकाल के बारे में पूछा गया, तो इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि "गंभीर एक अच्छे व्हाइट-बॉल कोच हैं क्योंकि वह उस फ़ॉर्मेट में सफल रहे हैं, गंभीर रणजी ट्रॉफ़ी क्रिकेट में रेड-बॉल कोच बन सकते हैं और उन्हें रणजी ट्रॉफ़ी कोचों से बात करनी चाहिए कि रेड-बॉल क्रिकेट में टीम कैसे बनाई जाए."