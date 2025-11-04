विज्ञापन
एशिया कप 2025 ट्रॉफी विवाद: BCCI का सामना करने से लगा डर, ICC मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे मोहसिन नकवी, बनाया ये बहाना

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी "घरेलू राजनीतिक मुद्दों" के चलते दुबई में होने वाली आईसीसी की कार्यकारी बोर्ड की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे.

  • PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी घरेलू राजनीतिक कारणों से आईसीसी की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे.
  • नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं और एशिया कप ट्रॉफी विवाद के कारण BCCI के गुस्से का सामना कर रहे हैं.
  • नकवी की जगह पीसीबी के मुख्य परिचालन अधिकारी सुमैर सैयद बैठक में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगे.
Mohsin Naqvi unlikely to attend ICC meeting: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी "घरेलू राजनीतिक मुद्दों" के चलते दुबई में होने वाली आईसीसी की कार्यकारी बोर्ड की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे. BCCI इस मीटिंग में एशिया कप की ट्रॉफी का मुद्दा उठाने के लिए तैयार है. ऐसे में नकवी का मीटिंग में हिस्सा ना लेंना, मुंह छुपाने के समान है. चार दिन चलने वाली यह बैठक मंगलवार 4 नवंबर को शुरू होगी. नकवी, जो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी हैं, को महाद्वीपीय टूर्नामेंट जीतने के बाद भारतीय टीम को ट्रॉफी ना सौंपने के चलते बीसीसीआई के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन राजनीतिक मुद्दों के बारे में नहीं बताया, जिसके चलते नकवी ने मीटिंग से दूरी बनाई है. नकवी अपने देश में आंतरिक मंत्री का पद भी संभालते हैं और पिछले साल जय शाह के विश्व निकाय के अध्यक्ष चुने जाने के बाद से उन्होंने आईसीसी की बैठकों में भाग नहीं लिया है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पीसीबी के एक सूत्र ने बताया कि बोर्ड के मुख्य परिचालन अधिकारी सुमैर सैयद मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक में भाग लेंगे और अगर नकवी दुबई नहीं जा पाए, तो वह 7 नवंबर को सभी महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं.

सितंबर के अंत में फाइनल आयोजित होने के बावजूद एशिया कप ट्रॉफी दुबई में एशियाई क्रिकेट परिषद मुख्यालय में बंद है. सूत्र ने कहा कि नकवी के दूरस्थ रूप से बोर्ड बैठक में शामिल होने की भी संभावना है. 

एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया था. ऐसे में उसे ट्रॉफी मिलनी चाहिए थी. टीम इंडिया ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी से पहले मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर भाग गए थे. उन्होंने इसे दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुख्यालय में रखने का फैसला लिया था. और साफ तौर पर निदेश दिए थे कि उनके आदेश के बिना ट्रॉफी किसी को ना सौंपी जाए. 

बीसीसीआई ने एसीसी को एक पत्र लिखकर ट्रॉफी को मुंबई भेजने के लिए कहा था, लेकिन नकवी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इसे 10 नवंबर को दुबई में एक समारोह में बीसीसीआई प्रतिनिधि और भारतीय टीम के एक सदस्य को उनके द्वारा ही सौंपा जाएगा.

