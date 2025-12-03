मोहित शर्मा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का किया ऐलान, शेयर किया इमोशनल पोस्ट

- भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है
- मोहित शर्मा ने 26 वनडे और 8 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलकर भारत के लिए 35 और 6 विकेट लिए हैं
- उन्होंने भारतीय टीम के साथ 2015 के वनडे विश्व कप में हिस्सा लिया और आईपीएल में दस वर्षों से खेला
Mohit Sharma Announced Retirement from All Format: भारत के अनुभवी पेसर मोहित शर्मा ने बुधवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा की. इसके साथ ही, 34 इंटरनेशनल मैच और इंडियन प्रीमियर लीग में एक दशक से ज़्यादा समय तक खेलने वाले उनके करियर का अंत हो गया. 37 साल के पेसर, जिन्होंने 26 ODI और 8 T20I खेले, ने एक इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए यह घोषणा की. उन्होंने हरियाणा से इंटरनेशनल लेवल तक के उनके सफर को बनाने वाले फैंस, टीममेट्स और ऑफिशियल्स को धन्यवाद दिया. शर्मा ने चार IPL फाइनल में हिस्सा लिया और ट्रॉफी नहीं उठाई, ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा, "आज पूरे दिल से, मैं क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा करता हूं."
"हरियाणा को रिप्रेजेंट करने से लेकर इंडिया की जर्सी पहनने और IPL में खेलने तक, यह सफर किसी आशीर्वाद से कम नहीं रहा है. मेरे करियर की रीढ़ बनने के लिए हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन का बहुत-बहुत धन्यवाद. और अनिरुद्ध सर का बहुत-बहुत शुक्रिया, जिनके लगातार गाइडेंस और मुझ पर विश्वास ने मेरे रास्ते को इस तरह से बनाया जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता."
मोहित, जिन्होंने 2013 में इंडिया के लिए डेब्यू किया था, ने 26 ODI में 35 विकेट और 8 T20 में छह विकेट लिए. वह इंडिया की 2015 ODI वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे और बाद में MS धोनी की लीडरशिप में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए डेथ ओवर्स में एक भरोसेमंद ऑप्शन बन गए.
उन्होंने आगे कहा, "BCCI, मेरे कोच, मेरे टीममेट्स, IPL फ्रेंचाइजी, सपोर्ट स्टाफ और मेरे सभी दोस्तों को उनके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद. मेरी पत्नी का खास धन्यवाद जिन्होंने हमेशा मेरे मूड स्विंग्स और गुस्से को संभाला और हर चीज में मेरा साथ दिया. मैं नए तरीकों से गेम की सेवा करने के लिए उत्सुक हूं. बहुत-बहुत धन्यवाद. इनिंग्स खत्म, हमेशा के लिए शुक्रिया."
CSK के अलावा, मोहित ने किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स), दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटन्स को भी रिप्रेजेंट किया. 2023 में, वह टाइटन्स के लिए सीजन के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे.