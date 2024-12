Siraj vs Head: "उसने मुझे ..."ट्रेविस हेड संग नोकझोंक पर मोहम्मद सिराज ने तोड़ी चुप्पी, बता दिया आखिर क्या हुआ था

Mohammed Siraj on Travis Head: एडिलेड टेस्ट मैच के दूसरे दिन जब ट्रेविस हेड (Travis Head vs Mohammed Siraj) आउट हुए तो मोहम्मद सिराज के साथ कहा सुनी हुई जिसकी चर्चा हो रही है. अंपायर ने सिराज से भी इस बारे में बात की है. वहीं, हेड ने दूसरे दिन के खेल खत्म होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिराज ने सबसे पहले उनके साथ बदतमीजी की है और यह मुझे अच्छा नहीं लगा है. हेड ने ‘फॉक्स क्रिकेट' से कहा, ‘‘मैंने कहा ‘अच्छी गेंदबाजी की'.. लेकिन उसने कुछ और ही सोचा और मुझे बाहर जाने की ओर इशारा किया. पिछली कुछ पारियों में जिस तरह से चीजें हुईं, मैं उससे थोड़ा निराश हूं. ''

अब सिराज ने जवाब दिया है (Mohammed Siraj on Send-Off Controversy). स्टार स्पोर्ट्स पर हरभजन सिंह के साथ बात करते हुए भारतीय गेंदबाज ने कहा कि, "उसने मुझे अच्छी गेंदबाजी की नहीं कहा है. ऐसा कुछ नहीं हुआ है..मैंने जब जश्न मनाया तो उसने ही पहले मुझे कुछ कहा जिससे मैं गुस्सा हुआ और उसे बाहर जाने का इशारा किया.

सिराज ने अपनी बात रखते हुए कहा, "मुझे उसे गेंदबाजी करने में मज़ा आ रहा था.. यह एक अच्छी लड़ाई थी क्योंकि वह वास्तव में अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था. जब बल्लेबाज अच्छी गेंद पर छक्का मारता है, तो बुरा लगता है. इससे मुझे ऊर्जा मिलती थी.. उसे आउट करने के बाद, मैंने जश्न मनाया..फिर उसने मुझे गाली दी."

सिराज ने आगे कहा "आप इसे टीवी पर भी देख सकते हैं.. शुरुआत में, यह मेरा जश्न था, मैंने उससे कुछ नहीं कहा.. प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने गलत बात कही..उसने झूठ बोला. उसने कभी नहीं कहा कि मैंने अच्छी गेंदबाजी की.. हम सभी का सम्मान करते हैं. मैं हमेशा सभी का सम्मान करता हूं क्योंकि क्रिकेट एक सज्जन खेल है. ट्रैविस हेड की हरकतें गलत थीं. मुझे अच्छा नहीं लगा"

DSP Siraj breaks the silence on Travis Head incident.



- Siraj confirms Head didn't say 'well bowled' to him.pic.twitter.com/Dc76WKKtci