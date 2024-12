Mohammad Siraj: 'DSP' ने सबको हिला डाला! ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने सिराज का उड़ाया मजाक, गेंदबाज के रिएक्शन ने मचा दी खलबली, Video

Mohammad Siraj Viral video: एडिलेड टेस्ट मैच में मोम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड (Mohammad Siraj vs Travis Head) को आउट करने के बाद उन्हें बाहर जाने का इशारा किया था जिसपर बल्लेबाज के साथ उनकी कहा-सुनी हो गई थी. वहीं, जब यह घटना घटित हुए और सिराज बाउंड्री लाइन पर जाकर फील्डिंग करने पहुंचे तो ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने उनका मजाक उड़ाना चाहा और बूइंग करना शुरू कर दिया. लेकिन सिराज ने यहां हीरोगिरी दिखाई और खुद ही दर्शकों की ओर इशारा करके उन्हें ऐसा करने को कहने लगे. दरअसल, सिराज ने यह इशारा करके जता दिया कि उन्हें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है. सिराज ने कॉन्फिडेंस के साथ ऑस्ट्रेलियाई फैन्स के बूइंग करने का जवाब दिया जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

