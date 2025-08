'सच कहूं तो मैंने...', मोहम्मद सिराज का जीत के बाद बड़ा बयान, फैंस के बीच मची हलचल

Mohammed Siraj Reaction After Team India Oval Test Win: भारत ने 'केंनिग्टन ओवल' में खेले गए रोमांचक मुकाबले को 6 रन से अपने नाम किया. पांचवां टेस्ट जीतने के साथ टीम इंडिया ने सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म की. इससे पहले मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम पहली पारी में महज 224 रन की ही बना सकी. इस पारी में करुण नायर ने 57 रन बनाए, लेकिन टीम को सम्मानजनक स्कोर तक नहीं पहुंचा सके. इंग्लैंड के लिए इस पारी में गस एटकिंसन ने सर्वाधिक पांच शिकार किए, जबकि जोश टंग ने तीन विकेट चटकाए. इसके जवाब में इंग्लैंड ने पहली पारी में 247 रन बनाते हुए 23 रन की मामूली बढ़त हासिल कर ली.

'मैं बस यही सोच रहा था कि मुझे सही जगह पर गेंदबाजी करनी चाहिए. सच कहूं तो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं (ब्रुक) का कैच लपककर रस्सी पर पैर रख दूंगा. यह मैच बदलने वाला पल था. हां, मुझे हमेशा खुद पर भरोसा था कि मैं टीम के लिए ऐसा करूंगा. सच कहूं तो, यह बहुत अच्छा लग रहा है. हम पहले दिन से ही कड़ी टक्कर देना चाहते थे और यह नतीजा देखकर बहुत अच्छा लगा.'

'हमारी योजना थी कि इसे सरल रखा जाए और एक ही जगह पर गेंद डाली जाए. आज जब मैं उठा तो मुझे विश्वास था कि मैं आज यह कर सकता हूं. अगर मैंने वह कैच ठीक से पकड़ा होता, तो शायद हमें आज यहां आने की ज़रूरत ही न पड़ती. लेकिन ब्रूक ने वाकई बहुत अच्छा खेला. यह दिल तोड़ने वाला पल था. वह बस मुझे गेंद को बीच में रखने के लिए कह रहे थे. अपने पिता को और यहां तक पहुंचने के लिए की गई आपकी कड़ी मेहनत को याद करो.'

