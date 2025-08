IND vs ENG 5th test: ओवल टेस्ट में भारत की ऐतिहासिक जीत में टीम इंडिया के 'असली योद्धा' बने मोहम्मद सिराज

India Won 5th test, Mohammed Siraj: भारत ने ओवल टेस्ट मैच को 6 रनों से जीतकर इतिहास रच दिया है. भारतीय टीम ने विदेशी दौरे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान पहली बार पांचवां टेस्ट मैच जीतने का कमाल कर दिखाया है. भारत के 93 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कमाल पहली बार हुआ है. बता दें कि पांचवें टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 374 रनों का टारगेट दिया था. इंंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 367 रन पर ऑलआउट हो गई. भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत में सिराज ने यादगार भूमिका निभाई. पूरे सीरीज में सीराज ने कमाल की गेंदबाजी की और 23 विकेट लेकर भारतीय टीम के असली योद्दा बनकर उभरे. (Mohammed Siraj are real warriors)

मोहम्मद सिराज दोनों टीमों के इकलौते गेंदबाज़ हैं जिन्होंने पांच टेस्ट मैचों में 1,000 से ज़्यादा गेंदें फेंकी हैं. उन्होंने आखिरी टेस्ट की पहली पारी में चार विकेट लिए तो दूसरी पारी में 5 विकेट लिए और भारत को जीत दिला दी. उन्होंने पहली पारी के सर्वोच्च स्कोरर जैक क्रॉली को एक सुनियोजित रणनीति के साथ बेबस कर दिया. जैक क्रॉली को बोल्ड कर सिराज ने जीत की उम्मीज जगाी दी. इसके बाद दूसरी पारी में सिराज ने शुरुआती ओवर में ही दो विकेट लेकर मैच का पासा पलट दिया. सिराज ने आखिरी दिन पहले सेशन में मैच जीताऊ गेंदबाजी की और भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. सिराज ने आखिरी विकेट के रूप में गस एटकिंसन को बोल्ड कर भारत को ऐतिहासिक जीत दिला दी. (Mohammed Siraj Creates History)

Incredible series! Well done, Well done.

सिराज बने टीम इंडिया के असली योद्धा

जो रूट ने सिराज को योद्धा बताया. उन्होंने कहा, " वह एक सच्चा योद्धा, जिसे आप अपनी टीम में चाहते हैं. वह भारत के लिए अपना सब कुछ झोंक देता है. " भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने उनकी जोश की तारीफ की. मोर्कल ने कहा, "सिराज को भारत की जर्सी पहनना बहुत पसंद है. आप देख सकते हैं कि वह हर बार दर्शकों की ओर मुड़कर उन्हें शोर मचाने के लिए कहते थे." साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज ने आगे कहा, "अंपायरिंग के अच्छे फैसले पर ताली बजाने में कुछ बच्चों जैसा लगता था, और अपने साथियों के विकेटों का जश्न मनाने में कुछ पवित्रता सी महसूस होती थी. "

तेंदुलकर-एंडरसन ट्रॉफी को हाल के दिनों की सबसे यादगार टेस्ट सीरीज़ में से एक माना जाएगा. इसमें ड्रामा, दिल टूटने, शानदार शतक और चौंकाने वाले उलटफेर शामिल थे. लेकिन शायद इसने हमें कुछ और भी यादगार दिया वह रहे मोहम्मद सिराज, भारतीय गेंदबाज को एक ऐसी सीरीज़ दी जिसका वो हमेशा याद रखेंगे.

# मोहम्मद सिराज ने जून 2002 के बाद से इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में किसी भी भारतीय तेज गेंदबाज से ज्यादा गेंदें फेंकी हैं.

# सिराज ने 7 बार इंग्लैंड में 4 विकेट हॉल करने का कमाल कर दिखाया है. सिराज इंग्लैंड में ऐसा करने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बन गए हैं. ऐसा कर सिराज ने मुथैया मुरलीधरन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. मुरलीधरन ने 6 बार इंग्लैंड में 4 विकेट हॉल करने में सफलता हासिल की है.

Wow .. I haven't witnessed anything quite like that .. an incredible series .. #ENGvIND