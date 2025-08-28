'बस एक ही सपना बचा है कि...मोहम्मद शमी ने जाहिर की बतौर क्रिकेटर अपनी आखिरी ख्वाहिश

Mohammed Shami on his Only One Dream Left: टीम इंडिया से बाहर चल रहे मोहम्मद शमी ने अपने करियर में बचे आखिरी सपने को लेकर खुलासा किया है. शमी ने हाल ही में न्यूज 24 के साथ इंटरव्यू में अपने उस आखिरी बचे सपने को लेकर बात की है. बता दें कि शमी काफी समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं और उनको लेकर संन्यास की अटकलें भी लगने लगी है. ऐसे में अब शमी ने बतौर क्रिकेटर अपने आखिरी सपने को पूरा करने की बात की है. इंटरव्यू में शमी ने कहा है कि उनका अब एक ही सपना बचा है और वह है भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप जीतना.

न्यूज़24 से बातचीत में, शमी ने खुलासा किया कि 2023 विश्व कप फ़ाइनल का दुख उन्हें अब भी सता रहा है. उन्होंने कहा, "मेरा बस एक ही सपना बचा है, वो है वनडे विश्व कप जीतना. मैं उस टीम का हिस्सा बनना चाहता हूं और ऐसा प्रदर्शन करना चाहता हूं कि वनडे विश्व कप जीतकर घर ले आऊं." (Mohammed Shami on ODI World Cup 2023)

शमी ने आगे कहा, "2023 में हम बहुत करीब थे. हमें एक आंतरिक आभास था, लेकिन हमें एक डर भी था कि हम लगातार जीत रहे हैं, और वो नॉकआउट चरण था. थोड़ा डर था. लेकिन प्रशंसकों के उत्साह और विश्वास ने हमें प्रेरित किया. ये एक ऐसा सपना था जो पूरा हो सकता था, लेकिन शायद मेरी किस्मत में नहीं था"

बता दें कि 2023 वनडे वर्ल्ड कप में शमी ने कमाल की गेंदबाजी की थी और 7 मैच में 24 विकेट लेने में सफल रहे थे. शमी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे. 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था.

फिर से टीम इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं शमी

मोहम्मद शमी ने इंटरव्यू में कहा कि, " मुझे अपनी क्षमताओं पर विश्वास है, अगर आप मुझे मौका देंगे, तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा. चयन मेरे हाथ में नहीं है. मैं सभी प्रारूपों में खेलने के लिए तैयार हूं. अगर मैं दलीप ट्रॉफी में 5 दिन खेल सकता हूं, तो इस बारे में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकता हूं या नहीं."