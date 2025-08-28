मोहम्मद शमी ने रमजान में एनर्जी ड्रिंक पीने पर तोड़ी चुप्पी, बोले- 'देश के लिए खेलना...'

Mohammed Shami Breaks Silence: मोहम्मद शमी ने रमजान के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीने को लेकर अब चुप्पी तोड़ी है. बता दें कि शमी को कुछ दिन पहले उस समय विवाद का सामना करना पड़ा था जब मैच के दौरान उन्होंने एनर्जी ड्रिंक पी थी और उस समय रमजान चल रहा था. मैच के बीच एनर्जी ड्रिंक पीते हुए शमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसके बाद उनके ऊपर रोजा न रखने का आरोप लगा था. अब उस घटना को लेकर शमी ने चुप्पी तोड़ी है. न्यूज 24 के साथ इंटरव्यू में शमी ने इस बारे में खुलकर बात की और कहा कि "पवित्र किताबों में उन लोगों के लिए छूट दी गई है जो देश के लिए खेल रहें या फिर सफर में हों."

भारतीय दिग्गज गेंदबाज शमी ने कहा, "हम 42 या 45 डिग्री तापमान में मैच खेल रहे हैं, हम खुद को कुर्बान कर रहे हैं. हमारे कानून में भी, ऐसे मामलों में छूट की बात कही गई है. अगर आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं. लोगों को ये बातें समझनी चाहिए. मैं समझता हूं कि लोग दूसरों को आदर्श मानते हैं, लेकिन उन्हें यह भी समझना चाहिए कि वह व्यक्ति वास्तव में क्या कर रहा है और किसके लिए कर रहा है. हमारा कानून भी हमें कुछ अपवादों की अनुमति देता है, हम या तो उसके लिए जुर्माना भर सकते हैं या बाद में उसकी भरपाई कर सकते हैं, जो मैंने किया".

शमी ने यह भी बताया कि अब वह सोशल मीडिया पर लोग उनके बारे में क्या लिखते हैं, यह नहीं पढ़ते, इसलिए उन्हें ट्रोल्स की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता. उनके सभी सोशल मीडिया अकाउंट अब उनकी टीम संभालती है. भारतीय दिग्गज तेज गेंदबाज ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "बात बस इतनी है कि कुछ लोग सुर्खियों में आना चाहते हैं. मैं सोशल मीडिया पर कभी कमेंट नहीं पढ़ता, मेरी टीम मेरे अकाउंट मैनेज करती है," इस सीनियर भारतीय तेज गेंदबाज ने कहा है कि वो टीम में वापस आने के लिए लगातार कड़ी मेनहनत सर रहे हैं.