IND vs NZ: दूसरे वनडे से पहले मोहम्मद कैफ ने विराट कोहली के फ्यूचर पर दे दिया बड़ा बयान, मच गई हलचल

Mohammad kaif on Virat Kohli ODI Future IND vs NZ: विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले वनडे के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी भी बने और श्रीलंका के कुमार संगकारा (28,016) को पीछे छोड़कर इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए.

Mohammad kaif on Virat Kohli ODI Future IND vs NZ: पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भारतीय बैटिंग आइकन विराट कोहली की वनडे क्रिकेट में हालिया शानदार फॉर्म की तारीफ करते हुए कहा कि वह इस फॉर्मेट को ऐसे खेलते हैं जैसे "दिल्ली लोकल लीग" खेल रहे हों और अगर वह मोटिवेटेड रहते हैं, तो वह 2027 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद भी अगले पांच या छह साल तक भारत के लिए खेल सकते हैं. विराट के बल्ले से रन लगातार बरस रहे हैं, उन्होंने रविवार को वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 91 गेंदों में 93 रन बनाकर लगातार सातवीं बार पचास से ज़्यादा का स्कोर बनाया. अभी दो और वनडे बाकी हैं, फैंस उम्मीद कर रहे होंगे कि वह लगातार नौ बार पचास से ज़्यादा का स्कोर बनाएं, और बेहतर होगा कि अगले दो स्कोर शतक हों.

वनडे क्रिकेट के प्रति अपने कैलकुलेटेड और चांसलेस अप्रोच से समझौता किए बिना, जो सालों से उनके सिस्टम में कंप्यूटर चिप की तरह बैठ गया है, विराट कुछ एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं, ज़्यादा बाउंड्री और छक्के लगा रहे हैं और बल्ले से पहले से कहीं ज़्यादा फ्री-फ्लोइंग खेल रहे हैं.

X पर एक पोस्ट में कैफ ने कहा, "विराट कोहली वनडे ऐसे खेलते हैं जैसे दिल्ली लोकल लीग खेल रहे हों. रिलैक्स्ड दिखते हैं, दोस्तों के साथ मजाक करते हैं, हमेशा चेहरे पर मुस्कान रहती है. गेंदबाजों को ध्यान से देखते हैं, आक्रामक खेलते हैं लेकिन धैर्य दिखाते हैं. अगर वह इसी तरह खेलते रहे, मोटिवेटेड रहे, तो वह अगले 5-6 साल तक भारत के लिए खेलते रह सकते हैं."

मई में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद, विराट अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे के वनडे लेग में टीम इंडिया में लौटे, उनका पिछला असाइनमेंट मार्च में ICC चैंपियंस ट्रॉफी था. लेकिन लगातार दो बार ज़ीरो पर आउट होने और खराब फॉर्म के कारण, यह अटकलें लगने लगीं कि क्या विराट को 2027 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए इस फॉर्मेट में खेलना जारी रखना चाहिए, क्योंकि वनडे मैच कम हो रहे हैं. लेकिन सिडनी में उस राहत देने वाली 74* रन की पारी से शुरू करके, विराट के बल्ले से इन सात पारियों में 135.4 की औसत से 677 रन निकले हैं, जिसमें तीन शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं. इसमें 131 और 77 रन की पारियां भी शामिल हैं जो उन्होंने इस साल 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) में वापसी करते हुए दिल्ली के लिए खेलीं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले वनडे के दौरान, वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी भी बने और श्रीलंका के कुमार संगकारा (28,016) को पीछे छोड़कर इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए. अब 557 मैचों में, विराट ने 52.66 की औसत से 28,068 रन बनाए हैं, जिसमें 146 शतकों में 84 शतक शामिल हैं.

India, New Zealand, Mohammad Kaif, Virat Kohli, India Vs New Zealand 2026, Cricket
