अब वनडे कप्तानी से मोहम्मद रिजवान को धोना पड़ेगा हाथ? PCB की तरफ से आया अपडेट

Pakistan Cricket Board denies changes in captaincy: मोहम्मद रिजवान को टी20 कप्तानी से हटा दिया गया है. हाल ही में ऐसी रिपोर्ट्स आई थीं कि उन्हें अब वनडे टीम की कप्तानी से भी हाथ धोना पड़ेगा. वहीं अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है.

  • PCB ने मोहम्मद रिजवान को वनडे कप्तान बनाए रखने की पुष्टि करते हुए बदलाव की खबरों को खारिज किया है
  • शान मसूद वर्तमान में टेस्ट टीम के कप्तान हैं और उनकी कप्तानी में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है.
  • बोर्ड ने कहा कि चयन समिति की बैठक में कप्तानी या केंद्रीय अनुबंध में कोई बदलाव पर चर्चा नहीं हुई है.
Mohammad Rizwan ODI Captaincy: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसी सभी रिपोर्ट्स को खारिज किया है जिसमें दावा था कि बोर्ड ने मोहम्मद रिजवान को वनडे और शान मसूद को टेस्ट कप्तानी से हटाने का फैसला लिया है. पाकिस्तान टीम के खराब प्रदर्शन के बाद बाबर आजम की जगह मोहम्मज रिजवान को वनडे और टी20 टीम की कमान सौंपी गई थी. हालांकि, टीम ने लगातार खराब प्रदर्शन किया. इसके बाद बोर्ड ने आगा सलमान को टी20 टीम की कमान सौंपने का फैसला लिया. जबकि वनडे की कमान अभी भी रिजवान के हाथों में हैं और शान मसूद टेस्ट के कप्तान हैं. 

बोर्ड ने खारिज की कप्तानी में बदलाव की रिपोर्ट्स

पाकिस्तान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में, उन दावों का खंडन किया कि मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान अली आगा वनडे कप्तान होंगे और सऊद शकील,  शान मसूद की जगह टेस्ट कप्तानी संभालेंगे. बोर्ड ने स्पष्ट किया कि चयन समिति की बैठक में ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की गई है और न ही खिलाड़ियों के केंद्रीय अनुबंध में कोई बदलाव किया गया है. रिपोर्ट में दावा है कि पीसीबी ने चल रही खबरों को आधारहीन और भ्रामक बताया है.

इससे पहले, यह कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि बोर्ड के थिंक टैंक ने केंद्रीय अनुबंध में बदलाव के साथ-साथ एशिया कप के लिए टीम के दुबई रवाना होने से पहले लीडरशिप में बदलाव के मुद्दे पर विचार किया. बता दें, शान मसूद को केंद्रीय अनुबंधों में 'डी' ग्रेड में रखा गया है, जिससे उनकी टेस्ट कप्तानी पर अनिश्चितता का संकेत मिलता है. जबकि सलमान अली आगा और सऊद शकील को दीर्घकालिक नेतृत्व भूमिकाओं के लिए विचार किया जा रहा है.

एशिया कप टीम चयन पर बोले मोहसिन नकवी

इससे पहले एशिया कप टीम के लिए चयन समिति के फैसले के बारे में बात करते हुए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, जो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी हैं, ने खुलासा किया कि चयन में उनकी न्यूनतम भूमिका है. नकवी ने संवाददाताओं से कहा, "सबसे पहले, खिलाड़ियों को टीम में रखने या बाहर निकालने में मेरी 1% भी भूमिका नहीं है."

"हमारे पास एक चयन समिति है और फिर एक एडवाइजरी बॉडी है; वे सभी एक साथ बैठते हैं. प्रक्रिया लंबी बहुत चलती है - कभी-कभी 8-10 घंटे तक मीटिंग चलती हैं, कभी-कभी 2-3 दिनों तक. निश्चित रूप से, अगर एक टीम का चयन किया जा रहा है, तो यह अच्छे हाथों में है, सभी पेशेवर वहां हैं." नकवी ने आगे कहा,"मैंने उनसे केवल एक ही बात कही है - वे जो भी निर्णय लें, वह योग्यता के आधार पर होना चाहिए और मैं उसका समर्थन करूंगा."

