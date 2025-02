मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा पाकिस्तान के इतिहास में हो गए अमर, यह कारनामा करने वाले बनें पहले जोड़ीदार

Mohammad Rizwan And Salman Ali Agha Created History: मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा की जोड़ी ने इतिहास रच दिया है. वह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए वनडे फॉर्मेट में चौथे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी करने वाले पहले जोड़ीदार बाद गए हैं. रिजवान और सलमान से पहले यह खास उपलब्धि शोएब मलिक और मोहम्मद यूसुफ के नाम दर्ज थी. जिन्होंने साल 2009 में भारत के खिलाफ सेंचूरियन में चौथे विकेट के लिए 206 रनों की दोहरी शतकीय साझेदारी की थी. मगर आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कराची में चौथे विकेट के लिए मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा ने 260 रन जोड़ते हुए यह बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है.

लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तानी टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं हुई थी. विपक्षी टीम की तरफ से मिले 353 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने 10.4 ओवरों में 91 रनों पर ही अपने तीन बड़े विकेट गंवा दिए थे. मगर यहां से मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा ने पारी को संवारना शुरू किया और टीम को जीत में अहम भूमिका निभाई.

