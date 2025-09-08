PAK vs AFG: एशिया कप से पहले मोहम्मद नवाज ने रचा इतिहास, T20I में ऐसा कारनामा कर दुनिया को चौंकाया

Mohammad Nawaz record: मोहम्मद नवाज (Mohammad Nawaz) ने अफगानिस्तान के खिलाफ त्रिकोणीय टी-20 सीरीज के फाइनल मैच में गजब की गेंदबाजी की और हैट्रिक विकेट लेकर इतिहास रच दिया. (Mohammad Nawaz's Hat-Trick)मोहम्मद नवाज ने ऐसा कर एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. नवाज पाकिस्तान की ओर से टी-20 इंटरनेशनल में हैट्रिक विकेट लेने वाले तीसरे पाकिस्तानी गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले ऐसा कारनामा टी-20 इंटरनेशनल में फ़हीम अशरफ़ और मोहम्मद हसनैन ने किया था. नवाज ने ट्राई सीरीज फाइनल में दो ओवर में ही अपनी हैट्रिक पूरा करके धमाका कर दिया. (Pakistan vs Afghanistan, Final, United Arab Emirates T20I Tri-Series 2025)
दरअसल, अफगानिस्तान की पारी के छठे ओवर की पांचवीं गेंद पर नवाज ने दरवेश रसूली को LBW आउट किया. फिर आखिरी गेंद पर अजमतुल्लाह उमरजई को आउट कर लगातार दो गेंद पर दो विकेट लेने का कमाल किया. इसके बाद जब नवाज अगली ओवर लेकर आए तो अपनी पहली ही गेंद पर इब्राहिम जादरान आउट कर अपनी हैट्रिक पूरी करने में सफलता हासिल की.
मोहम्मद नवाज की गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान की टीम त्रिकोणीय टी-20 सीरीज का खिताब जीतने में सफल रही. बता दें कि मैच में नवाज ने 19 रन देकर 5 विकेट भी लिए और वह पाकिस्तान की ओर से टी-20 इंटरनेशनल में 5 विकेट हॉल करने वाले छठे गेंदबाज हैं.
टी20 इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान के लिए 5 विकेट हॉल (5-fers for Pakistan in Men's T20Is)
5/3 - सूफ़ियान मुकीम Vs ज़िम्बाब्वे, बुलावायो, 2024
5/6 - उमर गुल Vs न्यूज़ीलैंड, द ओवल, 2009
5/6 - उमर गुल Vs साउथ अफ्रीका, सेंचुरियन, 2013
5/14 - इमाद वसीम Vs वेस्टइंडीज, दुबई, 2016
5/19 - मोहम्मद नवाज़ Vs अफ़ग़ानिस्तान, शारजाह, 2025
5/30 - हसन अली Vs बांग्लादेश, लाहौर, 2025
पाकिस्तान के लिए टी-20 इंटरनेशनल में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज (Full list of Pakistani players with T20I hat-trick)
|गेंदबाज
|मैच
|वेन्यू
|साल
|फहीम अशरफ
|पाकिस्तान vs श्रीलंका
|अबू धाबी
|2017/18
|मोहम्मद हसनैन
|पाकिस्तान vs श्रीलंका
|लाहौर
|2019/20
|मोहम्मद नवाज
|पाकिस्तान vs अफगानिस्तान
|शारजाह
|2025
टी20 इंटरनेशनल हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ियों की पूरी सूची (पूर्ण सदस्य देशों) Full list of players with T20I hat-tricks
नवाज़ पाकिस्तान के लिए टी20 इंटरनेशनल हैट्रिक लेने वाले तीसरे गेंदबाज हैं, जबकि आईसीसी के पूर्ण सदस्य देशों में टी20 इंटरनेशनल हैट्रिक लेने वाले गेंदबाजों की सूची में वे 22वें स्थान पर हैं.
|गेंदबाज
|मैच
|वेन्यू
|साल
|ब्रेट ली
|ऑस्ट्रेलिया vs बांग्लादेश
|केप टाउन
|2007/08
|जैकब ओरम
|न्यूजीलैंड vs श्रीलंका
|कोलंबो
|2009
|टिम साउदी
|न्यूजीलैंड vs पाकिस्तान
|ऑकलैंड
|2010/11
|थिसारा परेरा
|श्रीलंका vs भारत
|रांची
|2015/16
|लसिथ मलिंगा
|श्रीलंका vs बांग्लादेश
|कोलंबो
|2016/17
|लसिथ मलिंगा
|श्रीलंका vs न्यूजीलैंड
|पल्लेकेले
|2019
|मोहम्मद हसनैन
|पाकिस्तान vs श्रीलंका
|लाहौर
|2019/20
|दीपक चाहर
|भारत vs बांग्लादेश
|नागपुर
|2019/20
|एशटन एगर
|ऑस्ट्रेलिया vs साउथ अफ्रीका
|जोहान्सबर्ग
|2019/20
|अकिला धनंजय
|श्रीलंका vs वेस्टइंडीज
|एंटीगुआ
|2020/21
|नाथन एलिस
|ऑस्ट्रेलिया vs बांग्लादेश
|ढाका
|2021
|वानिन्दु हसरंगा
|श्रीलंका vs साउथ अफ्रीका
|शारजाह
|2021/22
|कागिसो रबाडा
|अफ्रीका vs इंग्लैंड
|शारजाह
|2021/22
|जोश लिटिल
|आयरलैंड vs न्यूज़ीलैंड
|एडिलेड
|2022/23
|टिम साउथी
|भारत vs न्यूज़ीलैंड
|माउंट माउंगानुई
|2022/23
|मैट हेनरी
|न्यूज़ीलैंड vs पाकिस्तान
|लाहौर
|2023
|पैट कमिंस
|ऑस्ट्रेलिया vs बांग्लादेश
|नॉर्थ साउंड
|2024
|पैट कमिंस
|ऑस्ट्रेलिया vs अफ़ग़ानिस्तान
|किंग्सटाउन
|2024
|क्रिस जॉर्डन
|इंग्लैंड vs संयुक्त राज्य अमेरिका
|ब्रिजटाउन
|2024
|लॉकी फर्ग्यूसन
|न्यूज़ीलैंड vs श्रीलंका
|दांबुला
|2024/25
|मोहम्मद नवाज़
|पाकिस्तान vs अफ़ग़ानिस्तान
|शारजाह
|2025
