PAK vs AFG: एशिया कप से पहले मोहम्मद नवाज ने रचा इतिहास, T20I में ऐसा कारनामा कर दुनिया को चौंकाया

Mohammad Nawaz record in T20I: मोहम्मद नवाज  की गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान की टीम  त्रिकोणीय टी-20 सीरीज का खिताब जीतने में सफल रही.

Mohammad Nawaz’s Hat-Trick record

Mohammad Nawaz record: मोहम्मद नवाज (Mohammad Nawaz) ने अफगानिस्तान के खिलाफ त्रिकोणीय टी-20 सीरीज के फाइनल मैच में गजब की गेंदबाजी की और हैट्रिक विकेट लेकर इतिहास रच दिया. (Mohammad Nawaz's Hat-Trick)मोहम्मद नवाज ने ऐसा कर एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. नवाज पाकिस्तान की ओर से टी-20 इंटरनेशनल में हैट्रिक विकेट लेने वाले तीसरे पाकिस्तानी गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले ऐसा कारनामा टी-20 इंटरनेशनल में फ़हीम अशरफ़ और मोहम्मद हसनैन ने किया था. नवाज ने ट्राई सीरीज फाइनल में दो ओवर में ही अपनी हैट्रिक पूरा करके धमाका कर दिया. (Pakistan vs Afghanistan, Final, United Arab Emirates T20I Tri-Series 2025)

दरअसल, अफगानिस्तान की पारी के छठे ओवर की पांचवीं गेंद पर नवाज ने दरवेश रसूली को LBW  आउट किया. फिर आखिरी गेंद पर अजमतुल्लाह उमरजई को आउट कर लगातार दो गेंद पर दो विकेट लेने का कमाल किया. इसके बाद जब नवाज अगली ओवर लेकर आए तो अपनी पहली ही गेंद पर इब्राहिम जादरान आउट कर अपनी हैट्रिक पूरी करने में सफलता हासिल की. 

मोहम्मद नवाज  की गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान की टीम  त्रिकोणीय टी-20 सीरीज का खिताब जीतने में सफल रही. बता दें कि मैच में नवाज ने 19 रन देकर 5 विकेट भी लिए और वह पाकिस्तान की ओर से टी-20 इंटरनेशनल में 5 विकेट हॉल करने वाले छठे गेंदबाज हैं. 

टी20 इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान के लिए 5 विकेट हॉल (5-fers for Pakistan in Men's T20Is)

5/3 - सूफ़ियान मुकीम Vs ज़िम्बाब्वे, बुलावायो, 2024
5/6 - उमर गुल Vs न्यूज़ीलैंड, द ओवल, 2009
5/6 - उमर गुल Vs साउथ अफ्रीका, सेंचुरियन, 2013
5/14 - इमाद वसीम Vs वेस्टइंडीज, दुबई, 2016
5/19 - मोहम्मद नवाज़ Vs अफ़ग़ानिस्तान, शारजाह, 2025
5/30 - हसन अली Vs बांग्लादेश, लाहौर, 2025

पाकिस्तान के लिए टी-20 इंटरनेशनल में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज (Full list of Pakistani players with T20I hat-trick)

गेंदबाजमैचवेन्यूसाल
फहीम अशरफपाकिस्तान vs श्रीलंकाअबू धाबी 2017/18
मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान vs श्रीलंकालाहौर 2019/20
मोहम्मद नवाजपाकिस्तान vs अफगानिस्तानशारजाह2025

टी20 इंटरनेशनल हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ियों की पूरी सूची (पूर्ण सदस्य देशों) Full list of players with T20I hat-tricks

नवाज़ पाकिस्तान के लिए टी20 इंटरनेशनल हैट्रिक  लेने वाले तीसरे गेंदबाज हैं, जबकि आईसीसी के पूर्ण सदस्य देशों में टी20 इंटरनेशनल हैट्रिक लेने वाले गेंदबाजों की सूची में वे 22वें स्थान पर हैं.

गेंदबाजमैचवेन्यूसाल
ब्रेट लीऑस्ट्रेलिया vs बांग्लादेश  केप टाउन2007/08
जैकब ओरमन्यूजीलैंड vs श्रीलंकाकोलंबो 2009
टिम साउदीन्यूजीलैंड vs पाकिस्तानऑकलैंड2010/11
थिसारा परेराश्रीलंका vs भारतरांची2015/16
लसिथ मलिंगाश्रीलंका vs बांग्लादेशकोलंबो2016/17
लसिथ मलिंगाश्रीलंका vs न्यूजीलैंडपल्लेकेले 2019
मोहम्मद हसनैनपाकिस्तान vs श्रीलंकालाहौर2019/20
दीपक चाहरभारत vs बांग्लादेश नागपुर 2019/20
एशटन  एगर ऑस्ट्रेलिया vs साउथ अफ्रीकाजोहान्सबर्ग2019/20
अकिला धनंजय श्रीलंका vs वेस्टइंडीजएंटीगुआ2020/21
नाथन एलिसऑस्ट्रेलिया vs बांग्लादेशढाका2021
वानिन्दु हसरंगाश्रीलंका vs साउथ अफ्रीका शारजाह2021/22
कागिसो रबाडाअफ्रीका vs इंग्लैंडशारजाह2021/22
जोश लिटिल आयरलैंड vs न्यूज़ीलैंडएडिलेड2022/23
टिम साउथीभारत vs न्यूज़ीलैंडमाउंट माउंगानुई2022/23
मैट हेनरीन्यूज़ीलैंड vs पाकिस्तानलाहौर 2023
पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया vs बांग्लादेशनॉर्थ साउंड 2024
पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया vs अफ़ग़ानिस्तान किंग्सटाउन 2024
क्रिस जॉर्डनइंग्लैंड vs संयुक्त राज्य अमेरिकाब्रिजटाउन 2024
लॉकी फर्ग्यूसन न्यूज़ीलैंड vs श्रीलंकादांबुला2024/25
मोहम्मद नवाज़पाकिस्तान vs अफ़ग़ानिस्तान शारजाह2025

 

Mohammad Nawaz, Cricket, Pakistan, Afghanistan
