IND vs NZ, T20 World Cup 2026: अभिषेक शर्मा को ब्रेक दो और इसे दो मौका... फाइनल से पहले मोहम्मद कैफ ने गौतम गंभीर दिया सीधा मैसेज

Mohammad Kaif on Abhishek Sharma, IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला आज खेला जाने वाला है. फाइनल मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन क्या होगी. इसको लेकर पूर्व दिग्गज अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. अब मोहम्मद कैफ ने गौतम गंभीर को भारतीय प्लेइंग इलेवन को लेकर खास सलाह दी है, कैफ ने माना है कि अब समय आ गया है कि अभिषेक शर्मा को ब्रेक मिलना चाहिए. दरअसल, अभिषेक ने इस T20 वर्ल्ड कप में 7 इनिंग में सिर्फ़ 80 रन बनाए हैं, जिसमें एक हाफ़ सेंचुरी भी शामिल है. वह इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सेमीफ़ाइनल में सिर्फ़ 9 रन सहित कई अहम मैचों में सस्ते में आउट हो गए.

ऐसे में कैफ़ ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो में कहा, "भारत अभिषेक शर्मा को ब्रेक दे सकता है. वह अब कई मैच खेल चुका है. बदलाव करने में कोई बुराई नहीं है. आप सबसे छोटे फ़ॉर्मेट में बदलाव कर सकते हैं. ब्रैंडन किंग के आउट ऑफ़ फ़ॉर्म होने पर रोस्टन चेज़ ने भारत के ख़िलाफ़ ओपनिंग की. उन्होंने उसे 5 या 6 मैचों के लिए सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने उसे एक बड़े मैच के लिए ब्रेक दिया. मेरा मानना ​​है कि, जैसे आप संजू को लाए, और उसने बहुत अच्छा काम किया, तो वह बदलाव आपके पक्ष में काम आया."

अगर अभिषेक फाइनल के लिए बेंच पर बैठते हैं, तो कैफ चाहते हैं कि रिंकू सिंह उनकी जगह लें. अगर भारत किसी बॉलर को लाना चाहता है, तो कैफ को लगता है कि कुलदीप यादव या मोहम्मद सिराज अच्छे विकल्प हो सकते हैं.

कैफ ने आगे कहा, "भारत के पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं, रिंकू सिंह हर जगह रन बनाते हैं, चाहे वह टेस्ट हो, रणजी ट्रॉफी हो, या IPL हो. कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज भी हर जगह विकेट लेते हैं.। जब आप डगआउट में देखते हैं कि अभिषेक शर्मा की जगह कौन ले सकता है, तो आपको रिंकू सिंह वहीं बैठे दिखते हैं. तो, उन्हें अंदर लाओ एक खिलाड़ी स्ट्रगल कर रहा है, और दूसरा अच्छा करने के बावजूद बाहर बैठा है."