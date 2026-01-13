IND vs NZ, 2nd ODI: टूटेगा विराट कोहली और शिखर धवन का महारिकॉर्ड, श्रेयस अय्यर 34 रन बनाते ही रच देंगे इतिहास

IND vs NZ, 2nd ODI: राजकोट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा. दूसरे वनडे मैच में भारत के श्रेयस अय्यर के पास इतिहास रचने का मौका होगा. अय्यर यदि दूसरे वनडे में 34 रन बनाने में सफल रहे तो उनके नाम भारत की ओर से सबसे तेज 3000 वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा. इस समय य़ह रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम है. धवन ने 72 पारी में 3000 वनडे रन पूरा किए थे. वहीं, कोहली ने 75 पारी में 3000 वनडे रन पूरा करने में सफलता हासिल की थी.

वहीं, अबतक श्रेयस अय्यर ने 68 पारी में 2966 रन बनाए हैं. यानी 34 रन अगली पारी में बनाते ही अय्य़र भारत की ओर से सबसे तेज 3000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. ओवरऑल सबसे तेज 3000 वनडे रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हाशिम अमला के नाम है. साउथ अफ्रीकी दिग्गज ने 57 पारी में 3000 वनडे रन बनाए हैं. दूसरे नंबर पर शाई होप, फखर जमां और इमाम उल हक हैं जिनके नाम 68 पारी में 3000 रन बनाए हैं.

वहीं. अय्यर दूसरे वनडे में 34 रन बनाकर करियर में 3000 वनडे रन पूरा कर लेते हैं तो विवियन रिचर्ड्स की बराबरी कर लेंगे. विवियन रिचर्ड्स ने वनडे में 3000 रन 69 पारी में पूरे किए थे.

श्रेयस अय्यर का न्यूज़ीलैंड के खिलाफ उनकी पिछली 10 पारियां

103 (107) - हैमिल्टन - 2020

52 (57) - ऑकलैंड - 2020

62 (63) - माउंट माउंगानुई - 2020

80 (76) - ऑकलैंड - 2022

49 (59) - क्राइस्टचर्च - 2023

33 (39) - धर्मशाला - 2023

105 (70) - मुंबई (WC सेमी) - 2023

79 (98) - दुबई - 2025

48 (62) - दुबई - 2025

49 (47) - वडोदरा - 2026

हास के समय में श्रेयस अय्यर भारत के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी बनकर सामने आए हैं. मध्यक्रम में अय्यर के आने से भारतीय टीम की बल्लेबाजी काफी मजबूत हुई है. इसका ताजा उदाहरण इस आंकड़े को देखकर समझ सकते हैं.

पिछले 20 पारियों में भारत के लिए सबसे ज़्यादा ODI रन