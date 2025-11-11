'उन्होंने कभी 600-700 रन नहीं बनाए', IPL में रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस पर मोहम्मद कैफ का चौंकाना वाला बयान

Mohammad Kaif on Rohit Sharma vs Virat Kohli in IPL: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज मोहम्मद कैफ ने बताया कि आगामी आईपीएल 2026 में रोहित शर्मा के सामने एक बड़ी चुनौती होगी. रोहित ने आईपीएल के किसी भी सीज़न में 600 से ज़्यादा रन नहीं बनाए हैं, उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2013 में आया था जब उन्होंने 538 रन बनाए थे. यह एक ऐसे बल्लेबाज़ के लिए एक आश्चर्यजनक आंकड़ा है जिसके नाम कई बड़े रिकॉर्ड हैं लेकिन आईपीएल में 600 रन तक न पहुंच पाना उनके लिए निराश करने वाला होगा. कैफ ने कहा कि "नए सीज़न में रोहित निश्चित रूप से इसे हासिल करने का लक्ष्य रखेंगे. 2025 में, रोहित ने मुंबई इंडियंस के लिए 418 रन बनाए थे, लेकिन कैफ ने कहा कि विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के सामने उनके आंकड़े फीके हैं."

अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए कैफ ने कहा, "हम रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की बात करते हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने एक सीज़न में 700-800 रन नहीं बनाए हैं. आईपीएल में उन्हें कप्तानी और अनुभव के लिए अंक मिलते हैं, लेकिन जब आप उनकी तुलना विराट कोहली या किसी अन्य बल्लेबाज़ से करते हैं, तो आप निराश होते हैं .उन्होंने अबतक आईपीएल के एक सीजन में 600-700 रन नहीं बना पाए हैं. लेकिन वह एक या दो मैचों में रन बनाते हैं और मैन ऑफ़ द मैच बन जाते हैं."

कैफ ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "तो, इस बार उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा 500 या 600 रनों का आंकड़ा पार करना है. साईं सुदर्शन ने इस बार 750 रन बनाए हैं. इसलिए, रोहित शर्मा भी लगभग 600 रन बनाना चाहेंगे क्योंकि वह अब दुबले हो गए हैं और अच्छी फॉर्म में हैं. इस आईपीएल में वह रनों के लिए काफी भूखे होंगे."

रोहित शर्मा के आईपीएल करियर की बात करें तो हिट मैन ने अबतक 272 मैचों में 7046 रन 29.73 की औसत से बना चुके हैं. रोहित ने IPL में दो शतक लगाए हैं. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 में रोहित किस तरह का परफॉर्मेंस कर पाते हैं क्या इस सीजन रोहित 700 रन बना पाने में सफल हो पाएंगे.