''हेड को नवीन उल हक ही आउट करेंगे'', राशिद खान की कप्तानी पर मोहम्मद कैफ का हैरतंगेज बयान, VIDEO

Mohammad Kaif big Statement: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की जमकर सराहना की है. उनका कहना है, 'इतिहास के पन्ने पर जीत दर्ज हो गई है. अफगानिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है. इतिहास में पहली बार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को टी20 वर्ल्ड कप में हराया है. पिछली बार जब वह वानखेड़े में भिड़े थे तो वहां भी क्लोज मामला था. मगर कुछ कैच छुट गए.'

बता दें वर्ल्ड कप 2023 में भी अफगानिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को कड़ी टक्कर दी थी. उन्होंने विपक्षी टीम के स्टार धुरंधरों को सस्ते में पवेलियन लौटा दिया था, लेकिन मध्यक्रम में चोटिल होने के बावजूद आतिशी बल्लेबाजी करते हुए ग्लेन मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला दी थी.

Afghanistan are truly among the big boys of world cricket - first they beat New Zealand and now Australia. #AusvAfg #T20WorldCup pic.twitter.com/czDoxZvGI2