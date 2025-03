"मैंने कभी भी...'90 दशक के पाकिस्तानी सुपरस्टारों की आलोचना करने के बाद मोहम्मद हफीज ने ऐसे लिया यू-टर्न

Mohammad Hafeez Big statement viral on 90s Pakistani cricketers: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने 1990 के दशक के महान क्रिकेटरों की विरासत पर सवाल उठाने वाली अपनी वायरल कमेंट पर स्पष्टीकरण दिया है. बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मोहम्मद हफीज ने 90s के पाकिस्तानी क्रिकेटरों की आलोचना की थी और कहा था कि 1992 के विश्व कप की जीत के बाद, वे खिलाड़ी अगले किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रहे थे. हफीज ने कहा था कि, "मैं 1990 के दशक में खेलने वाले खिलाड़ियों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, लेकिन जब विरासत की बात आती है, तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा. वे कोई ICC इंवेंट उसके बाद नहीं जीत पाए, वे 1996, 1999 और 2003 के विश्व कप हार गए. हम एक फाइनल (1999 में) में पहुंचे और बुरी तरह हार गए थे."

मोहम्मद हफीज का यह बयान पाकिस्तान के पूर्व क्रिकटरों का बुरा लग गया था. इंजमाम से लेकर वसीम अकरम ने हफीज के इस बयान पर रिएक्ट किया था. हफीज पर वसीम अकरम, वकार यूनुस और इंजमाम-उल-हक जैसे पूर्व क्रिकेटरों ने बयान देकर हफीज की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए थे. जब यह मामला आगे बढ़ा और हफीज को लेकर बयानबाजी शुरू होने लगी तो पूर्व क्रिकेटर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर अपने बयान का बचाव किया है और कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है.

हफीज ने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "कुछ मीडिया हाउस वास्तविक कंटेंट को गलत तरीके से गढ़ रहे हैं. चर्चा का संदर्भ आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए ICC इवेंट जीतने वाली टीमों के बारे में था. इसलिए मैंने बताया कि कैसे पाकिस्तान के महान खिलाड़ी अपनी सभी क्रिकेट प्रतिभाओं के बावजूद 1996, 1999 और 2003 में ICC इवेंट (92 विश्व कप के बाद) नहीं जीत सके. यह मेरी ओर से किसी भी संबंधित खिलाड़ी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं थी. "

