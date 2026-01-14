'मॉडर्न डे क्रिकेट में सिर्फ़ एक ही GOAT है', कोहली नहीं, ट्रेविस हेड ने इस खिलाड़ी को बताया दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज

Travis Head on Rohit Sharma: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो मॉडर्न डे क्रिकेट का सबसे महान खिलाड़ी मानते हैं. ट्रेविस हेड ने विराट कोहली को नहीं बल्कि रोहित शर्मा को मॉडर्न डे क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज करार दिया है. ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने कहा, 'मॉडर्न डे क्रिकेट में सिर्फ़ एक ही ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है वह है रोहित शर्मा". ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ट्रैविस हेड ने रोहित शर्मा की बहुत तारीफ़ की है, उन्हें अपना पसंदीदा, स्टाइलिश खिलाड़ी और रोल मॉडल बताया है. उन्होंने शर्मा की आक्रामक, निडर बैटिंग को अपने लिए प्रेरणादायक बताया और यहां तक उन्हें मॉडर्न डे क्रिकेट का GOAT तक कह दिया है.

बता दें कि इस समय रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेल रहे हैं. पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा 26 रन बनाकर आउट हुए थे. अब दूसरे वनडे में रोहित से बड़े स्कोर की दरकार है. बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच राजकोट में खेला जाएगा. राजकोट में रोहित शर्मा वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने की लिस्ट में वीरेंद्र सहवाग और मोहम्मद अजहरुद्दीन को पीेछे छोड़ सकते हैं.

वीरेंद्र सहवाग ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 1157 रन और अजहर ने 1118 रन बनाए हैं वहीं, हिट मैन रोहित ने अबतक न्यूजीलैंड के खिलाफ 1099 रन बनाए हैं बता दें कि भारत-न्यूजीलैंड वनडे में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के नाम है. दोनों ने 1750 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में बनाए हैं.