AUS vs ENG: मिचेल स्टार्क ने बताया कौन है बेस्ट गेंदबाज, एशेज के दूसरे टेस्ट में बरपाया है कहर

Mitchell Starc on Best Bowler After Break Wasim Akram Record: ऑस्ट्रेलिया के सीनियर पेसर मिचेल स्टार्क ने गुरुवार को ब्रिस्बेन में दूसरे एशेज टेस्ट के पहले दिन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज द्वारा लिए गए सबसे ज्यादा विकेट का रिकॉर्ड तोड़ दिया. 35 साल के स्टार्क ने हैरी ब्रूक को 31 रन पर आउट किया, जिन्हें दूसरी स्लिप में स्टीव स्मिथ ने कैच किया.उन्होंने अपना 415वां टेस्ट विकेट लिया और अपने नए स्पेल की दूसरी गेंद पर विकेट लेकर वसीम अकरम के 414 विकेटों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

दिलचस्प बात यह है कि स्टार्क ने 2011 में न्यूजीलैंड के खिलाफ इसी जगह पर अपना टेस्ट डेब्यू किया था और जनवरी 2015 से अब तक नाथन लियोन और रविचंद्रन अश्विन के साथ कम से कम 350 टेस्ट विकेट लेने वाले सिर्फ तीन गेंदबाजों में से एक हैं.

दिन का खेल खत्म होने के बाद, स्टार्क ने अकरम के रिकॉर्ड को पार करने के बारे में कहा, "मैं इस पर बाद में सोचूंगा.वसीम अभी भी टॉप लेफ्ट-आर्मर हैं, मुझे लगता है कि वह अभी भी बेहतर हैं."

स्टार्क ने माना कि उन्हें नहीं पता कि वह पिंक बॉल से इतने सफल कैसे हैं.उन्होंने कहा, "मुझसे हर समय पूछा जाता है, मुझे अभी भी नहीं पता.यह ऐसा ही है.मुझे लगता है कि यह अभी भी सफेद गेंद की तरह है.आज, यह एक सॉफ्ट बॉल थी.यॉर्कशायर के कुछ खिलाड़ियों ने रन बनाए और विकेट लिए.जो (रूट) ने वहां अच्छी बैटिंग की.क्रिकेट का दिन काफी मुश्किल था.मुझे लगता है कि एक बार जब बॉल सॉफ्ट हो जाती है, तो उससे रन बनाना आसान नहीं होता.जब बॉल सॉफ्ट होती है तो उससे बॉलिंग करना निश्चित रूप से आसान नहीं होता.पिंक बॉल, 320 रन पर 9 विकेट, टेस्ट क्रिकेट का काफी सॉलिड दिन," उन्होंने कहा.

इससे पहले पाकिस्तान के इस महान खिलाड़ी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ऑस्ट्रेलियाई पेसर की तुरंत तारीफ की."सुपर स्टार्क! तुम पर गर्व है, दोस्त.तुम्हारी ज़बरदस्त मेहनत तुम्हें सबसे अलग बनाती है, और यह बस कुछ ही समय की बात थी कि तुम मेरे विकेटों की गिनती को पार कर जाओगे.मुझे तुम्हें यह देते हुए खुशी हो रही है! अच्छा करो, और अपने शानदार करियर में नई ऊंचाइयों को छूते रहो," अकरम ने X पर पोस्ट किया.

अकरम ने अपने 414 विकेट के लिए 104 टेस्ट खेले, जबकि स्टार्क ने अपने 102वें टेस्ट में यह मुकाम हासिल किया.पर्थ में सीरीज़ के पहले मैच में, बाएं हाथ के इस तेज़ गेंदबाज़ ने 7-58 का शानदार स्पेल किया और 100 एशेज विकेट तक पहुंचने वाले सिर्फ़ 21वें बॉलर और 13वें ऑस्ट्रेलियाई बने.दोनों टीमों की मौजूदा टीमों में, सिर्फ़ नाथन लियोन (110) और स्टार्क ही ऐसे दो बॉलर हैं जिन्होंने एशेज में 100 या उससे ज़्यादा विकेट लिए हैं.

स्टार्क अब सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों की लिस्ट में 16वें नंबर पर हैं और मौजूदा पिंक-बॉल टेस्ट में भारत के हरभजन सिंह (417) और साउथ अफ्रीका के शॉन पोलक (421) दोनों से आगे निकल सकते हैं. इसके अलावा, वह सीरीज़ में सर रिचर्ड हैडली के 431 टेस्ट विकेटों की बराबरी कर सकते हैं या उनसे आगे निकल सकते हैं.उन्होंने यह मुकाम सिर्फ़ 23 टेस्ट में हासिल किया.

मैच के बारे में बात करें तो स्टार्क ने पिंक बॉल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को शानदार शुरुआत दी, जिससे इंग्लैंड का स्कोर तीन ओवर में 5/2 हो गया.उन्होंने पहले ओवर के आखिरी ओवर में बेन डकेट को डक पर आउट किया और फिर अपने अगले ओवर में ओली पोप को जीरो पर आउट किया.

फिर, ज़ैक क्रॉली और जो रूट ने इंग्लैंड को मुश्किल से बाहर निकाला और चाय तक स्कोर 98/2 पर पहुंचाया.दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 152 गेंदों पर 117 रन की साझेदारी की, जिसके बाद रूट माइकल नेसर का शिकार बने. फिर हैरी ब्रूक और रूट ने चौथे विकेट के लिए 54 रन की पार्टनरशिप करके टीम को संभाला, इससे पहले स्टार्क ने ब्रूक को आउट किया और टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अपना 415वां विकेट लेकर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बन गए.

कप्तान बेन स्टोक्स (17) और जेमी स्मिथ (0) भी जल्द ही आउट हो गए, जिससे इंग्लैंड का स्कोर 235/6 हो गया, यह रिपोर्ट लिखे जाने तक रूट 88 और विल जैक्स 17 रन बनाकर डटे हुए थे.

(IANS इनपुट के साथ)