Mitchell Starc Upcoming Record AUS vs ENG Ashes 2025: मिचेल स्टार्क की नजर इंग्लैंड के खिलाफ बाकि बचे दो टेस्ट मुकाबले पर होगी जिसमे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में बड़ा कारनामा अपने नाम करना चाहेंगे.

AUS vs ENG Ashes 2025: मिचेल स्टार्क की नजर महारिकॉर्ड पर, इतना विकेट लेते ही बन जायेंगे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास के नंबर 1 गेंदबाज
Mitchell Starc Upcoming Record AUS vs ENG Ashes 2025

Mitchell Starc WTC Upcoming Record AUS vs ENG Ashes 2025: ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क एशेज सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. जोश हेजलवुड और कप्तान पैट कमिंस की अनुपस्थिति में स्टार्क ने गेंदबाजी की पूरी जिम्मेदारी संभाली है और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को लगातार मुश्किल में डाला है. उन्होंने ना सिर्फ गेंद से बल्कि जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी टीम को अहम योगदान दिया है.

WTC में स्टार्क रच सकते हैं नया इतिहास

सिडनी में खेले जाने वाले एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट तक मिचेल स्टार्क के पास विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने का सुनहरा मौका है. इस उपलब्धि की राह में वह पैट कमिंस और नाथन लायन को पीछे छोड़ सकते हैं, जो सीरीज के आखिरी दो टेस्ट मैचों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं.

आंकड़ों में भी स्टार्क का दबदबा

साल 2019 से 2025 के बीच खेले गए WTC चक्र में स्टार्क अब तक 52 टेस्ट मैचों में 213 विकेट झटक चुके हैं. अगर वह अगले दो टेस्ट मैचों में 12 विकेट और हासिल कर लेते हैं, तो उनके विकेटों की संख्या 225 हो जाएगी, जिससे वह WTC इतिहास के सबसे सफल गेंदबाज बन जाएंगे. फिलहाल इस सूची में वह नाथन लायन (224 विकेट) और पैट कमिंस (221 विकेट) के बाद तीसरे स्थान पर हैं.

मौजूदा एशेज में मिचेल स्टार्क का जलवा

मौजूदा एशेज सीरीज में स्टार्क जबरदस्त लय में नजर आ रहे हैं. शुरुआती तीन टेस्ट मैचों में ही उन्होंने 22 विकेट अपने नाम कर लिए हैं. उनकी तेज रफ्तार और स्विंग इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है. मिचेल स्टार्क ने अब तक अपने 103 टेस्ट मैचों में 424 विकेट हासिल किए हैं. इसके साथ ही वह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में 14वें स्थान पर पहुंच चुके हैं.

